– Amiket most találtam, ahhoz hasonlókat vittem be tegnapelőtt Robi bácsihoz, aki azt mondta nekem, hogy körülbelül kétszáz évesek, tehát ezek is értékesek – hangoztatta a fiatal régészpalánta, aki ígérete szerint a tanulás mellett manapság bizonyára nem hagy fel a régi leletek kutatásával sem...