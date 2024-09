Telt házas koncertet adni New Yorkban – sok zenész vágya ez. Samodai Bence János viszont oda is rajzolhatja a képzeletbeli pipát e célkitűzés mellé. A tiszafüredi trombitaművész a nyáron New Yorkban koncertezett, és bár nem volt újdonság számára a felhőkarcolók látványa, lévén korábban Miamiba és Torontóba is vitt már dallamokat, de New York, a világ tán’ legismertebb metropolisza, azért mégiscsak más. Leginkább azért, mert – mint hírportálunknak elmondta – a Nagy Alma valóban nagy.

New Yorkba is elvitte a kortárs magyar trombitazenét a tiszafüredi származású Samodai Bence János

Fotó: Beküldött fotó

– Mellbe vágott a város hangulata. Minden sokkal nagyobb, a dobozos üdítőtől a kukásautóig – elevenítette fel élményeit hírportálunknak a muzsikus. Róla korábban megírtuk, hogy különleges koncertsorozatot visz. Nemrég Rómában és Campobassóban népszerűsítette a kortárs magyar zenét, ezt követte New York-i és stamfordi fellépése. New Yorkban, a Liszt Intézetben, Stier Alexa zongoristával adott szólókoncertet. Mindez a belvárosban, felhőkarcolók között történt…

– Szerencsés voltam, mert New York központjában, a Central Parktól két sarokra kaptam szállást. Így még arra is volt lehetőségem, hogy a koncert előtti reggel a Central Parkban fussak egyet. Egyébként maga a város is rendkívül zöld. Hiába a sok felhőkarcoló, a centrum tele van fákkal – mesélte a trombitaművész. Aki aztán Stamfordban, az amerikai orgonisták legfontosabb templomának számító First Churchben lépett fel, majd visszatért New York szívébe, a Saint Peter’s Church nevű templomban, amelyben egy misén működött közre.

Apropó: New York szíve. A városban töltött egy hete alatt Samodai Bence János nem csupán Manhattant ismerte meg. A hírhedten kiszámíthatatlan New York-i metró őt is megheccelte, egyik este lazán kihagyott tíz megállót, a magyar zenész pedig Harlemben találta magát. Onnan hazajutni próbálván pedig Bronxban kötött ki.

– Ott már nem olyan volt a biztonságérzetem, mint a Central Parkban – mondta a füredi művész. Baja szerencsére nem esett, sőt! Harlemben belekeveredett a helyi fekete közösség által szervezett utcabálba, melyen – hogy, hogy nem – rézfúvós csapat zenélt.