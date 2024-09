„Aki keres, az talál.” Ez a közmondás tökéletesen illik a 12 esztendős Gyurkó Henrikre is. A szolnoki Aranyos Szeglet Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola hatodik osztályos tanulója a nyári szünetben, az egyik vízapasztó, forró augusztusi napon a Tisza partján kalandozott. A szinte patakká törpülő szőke folyó hídjának lábánál bóklászott, amikor felfigyelt egy sárból kibukkanó, vésett cserépdarabra. Akkor még nem tudta, hogy egy szenzációs régészeti leletet talált...

Gyurkó Henrik (jobbról) stílszerűen a vár alatti vízikapunál adta át Kertész Róbertnek, a Damjanich múzeum régészének az alacsony vízállású Tiszában talált szenzációs régészeti leleteket

Fotó: Mészáros Géza

– A környezetemben mindenki arról beszélt, hogy a nagy nyári forróságban mennyire alacsony a Tisza, és az apadó folyó medréből mi minden történelmi érdekességek bukkannak elő – mesélte első jelentősebb „régészeti” kalandját Henrik.

Séta közben bukkant a szenzációs régészeti leletre

– Kíváncsi lettem magam is a rendkívül alacsony vízállású Tiszára, és arra is, hogy találok-e én is valami izgalmasat az iszapos medrében. Sétálgattam, sétálgattam, és lestem a vizet.

Aztán a szürke kövek között megpillantottam egy barnálló furcsaságot.

– mesélte tovább felfedezésének körülményeit a kisfiú.

– Kiemeltem, és láttam, hogy ez nem lehet kő, mert nagyon szabályosan kerek volt az alja. A másik oldalán pedig egy rajzot vettem észre, amit biztosan ember kéz készített és nem a természet formálta ki. Hazavittem, és anyu segítségével betettem egy kis dobozba, szivacsok közé, hogy ne sérüljön – számolt be első saját leletéről Henrik.

A közgyűjtemények adományozta a talált kincseket

– Furdalt a kíváncsiság, hogy mit találhatott a fiam – beszélgettünk Gyurkó Olgával is, Henrik édesanyjával.

– Nem tudtam, hogy múltbéli, vagy korunkbeli a kerámiatöredék. Lefotóztam, és az interneten átküldtem a képet az egyik barátnőmnek, hátha ő tudna rá mondani valamit – magyarázott Olga.

– Nem vagyok tudós, nem vagyok történész, vagy régész szakember, csupán nagyon szeretem a történelmet – szólaltattuk meg Gyurkó Olga barátnőjét, Nagy Tímeát is.

– Csak annyit tudtam megállapítani róla, hogy szerintem régi lehet, tehát a hozzáértők értékesnek tarthatják. Azt ajánlottam, és ebben Olgával is egyetértettünk, hogy mutassuk meg egy régésznek. Én ismerem Kertész Róbertet, aki ráadásul a szolnoki vár történetével és tárgyi emlékével is foglalkozik, így rá esett a választás. Ő pedig már a kép alapján is jelezte, hogy egy a múltunk egy régi darabjáról van szó. Amikor pedig Olga megbeszélte a fiával, hogy az általa megtalált leletet érdemes lenne beszállítani a múzeumba, Henrik azonnal igent mondott a javaslatra – mondta Tímea.