– Amikor nyár elején a kunhegyesi Nagy-Purgány-halomra elkészült az emléktábla és a Czupp Pál által készített kunkapu, akkor vetődött fel, hogy kun vezetőnknek, Kötöny vezérnek is állítsunk emléket – idézte fel az előzményeket Hubai Imre Csaba.

Hubai Imre Csaba gazdaköri elnök és Czupp Pál (jobbra) népi iparművész a kész szobor előtt

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Ez a szobor a nemzeti összetartozás jelképe. Az elkészítéséhez társszervezetünk, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója, Fehér Sándor felajánlott egy megfelelő, több száz éves tölgyfát, amiből Czupp Pál faragta ki Kötöny vezér szobrát. És hogy melyik városba kerül, azt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselővel, a Kunszövetség elnökével egyeztetjük majd. A szobrot gazdaköri elnökként rendeltem meg, hiszen fontos a gazdák feladatkörében a nemzeti összetartozás, mint a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program is. Ennek szellemében úgy gondolom, az első kunkapitány, Kötöny vezér méltó megtestesítője a nemzeti összetartozásnak, példaértékű lehet bármelyik népcsoport, akár az Európai Unió számára is. Ezért ezt a szimbólumot arra kívánjuk felajánlani, hogy mindenkinek jelentse azt a vezérfonalat, hogy így is lehet csinálni – hangsúlyozta az elnök.

Czupp Pál népi iparművésztől, Kunhegyes most megválasztott díszpolgárától megtudtuk, Kötöny vezér szobra két és fél méter magas, nagyjából egy méter átmérőjű, és jó másfél tonna súlyú.

– Tulajdonképpen a megvalósítást rám bízták. Ilyen esetben úgy szoktam, hogy több helyről begyűjtött információk, képek alapján gyúrom össze az alkotást. Ami itt nagyon fontos volt, hogy a viselet, a fegyverzet a kor sajátosságainak megfelelő legyen, ahogy a jellegzetes kun arc is. Én ilyennek látom a kunokat – mondta a művész, aki három hét alatt napi 10–12 órát dolgozott a szobron.

– A 35 éves szakmai gyakorlat, a rutin sokat számított, mert nagyon időigényes a mozdulatok, az arc, a viselet, a pajzs kialakítása. Kun emberként nagyon büszke vagyok a szobromra, köszönöm a megbízást. Közel állnak a szívemhez a kunokkal, a Kunsággal kapcsolatos dolgok. Nem tudom, végül Karcagra vagy Kunhegyesre kerül-e a szobor, de mindenképpen jó helyre.