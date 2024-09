Mint arról Csönge Attila, a vármegyei levéltár igazgatója elmondta, az idei kiadvány vármegyénk fordulatokban gazdag 20. századi történetének érdekes fejezeteit tárja az olvasók elé.

A Zounok Levéltári Évkönyv legfrissebb számának tartalmáról Csönge Attila (balról) osztott meg részleteket

Forrás: Beküldött fotó

Csíkszeredai rajztanár tervezte a gimnázium címerét

– A most megjelenő kötetben összesen hét tanulmányt és forrásközlést adunk közre, melyek közül az első Brassai Károlyról, a Verseghy Ferenc Gimnázium legendás rajztanárárnak életútjáról szól, aki az iskola címerét is tervezte. Brassai Csíkszeredáról került Trianon hatására Szolnokra. Az írás külön kitér a festőművész-pedagógus fiatalkori éveire, majd Romániából történt kiutasítására, szolnoki életére és művészeti tevékenységére. Brassai csak egyike volt azoknak, akiket elüldöztek otthonukból és Magyarországon kellett új életet kezdeniük. Szolnokon nem csak az ifjúság nevelésében vett részt tanárként, de a Menekülteket Segítő Egyesület választmányi tagjaként is segítette sorstársait. 1940-es halálakor a megyei lap úgy jellemezte, mint „jólelkű ember, jó kartárs, kitűnő, lelkiismeretes pedagógus” és „sorstársainak megértő, melegszívű istápolója”. Életútja most már ebből a tanulmányból is jobban megismerhető.

Mi vezetett a Rákosi-diktatúrához és a leszámolásokhoz?

– A második tanulmány a magyar államrendőrség 1945-ös újjászervezéséről és a kommunista párt kisgazdapárttal vívott küzdelméről közöl izgalmas részleteket. Ezt a fejezetet magam jegyzem – mondta a levéltári igazgató.

– Bemutatom az 1945-ben és 1946-ban egymást váltó két vármegyei rendőrfőkapitányt is, akik bár ugyanannak a Magyar Kommunista Pártnak voltak a tagjai, mégis egymás riválisaivá váltak. Konfliktusuk hátterét és életútjukat megvilágítva érthetővé válik, miért buktatta meg az első főkapitányt a második, majd milyen körülmények vezettek az ő bukásához is. Eközben feltárul előttünk, hogy a második világháborút követő kisgazda-kommunista vetélkedés miként rendelte a pártérdekek alá a szakértelmet, s ezzel hogyan nyitott utat a politikai leszámolások előtt, mely elvezetett a Rákosi-féle diktatúrához is.