Viszont a névmagyarosítás és a házasság László Ilonával még nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a németből magyarrá lett képzőművész-tanárt befogadja a székely közösség (egy része). 1908-ban ugyanis hírlapi polémiát váltott ki Brassai Károly azon ajánlása, miszerint a diákjai a magyar gyártmányú festéknél többszörösen drágább Günther Wagner-féle osztrák pelikán-festéket vásároljon. Több szülő – köztük Kovács Gyárfás ügyvéd –, azzal vádolta a Székelység hasábjain Brassai Károlyt, hogy nem igazi székely és magyar, nem támogatja a magyar ipart, sőt nem nyújt megfelelő hazafias nevelést a diákoknak.

Brassai Károly korabeli arcképe

Forrás: Zounuk Levéltári Évkönyv 37. száma

Brassai Csíkszeredán nem csak tanította, hanem művelte is a rajzolást és a festészetet. A Csíki Székely Múzeum ma is őrzi a város művész-tanárának alkotásait. Brassai Csíkszeredán képző- és iparművészeti kiállításokat rendezett, színpadi díszleteket tervezett, a helyi alkotóművészet első embere volt, emlékét ma is büszkén őrzi a város.

Brassai Károlyt 1913-ban törvényszéki írásszakértőnek, majd 1916 májusában Csík vármegye adófelszámolási bizottsági tagnak nevezték ki. Három hónappal később a Brassai család élete fordulóponthoz érkezett. Románia 1916. augusztus 27-én hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának. A románok több települést is elfoglaltak Székelyföldön, ezért a magyar hadvezetés kiürítési parancsot adott ki ezekre a településekre, ahonnan a lakosságot más térségek mellett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe és Budapestre is menekítették.

Brassaiék akkor még a magyar fővárosba kerültek. A család a Váci utcában lakott egy ideig, a családfő a csepeli Weiss Manfréd gyárban vállalt munkát, hogy eltartsa a családját. A megváltozott hadiállapot okán azonban már 1916 végén visszatérhettek Csíkszeredára, ahol Brassai ismét a főgimnáziumban taníthatott.

Ám újabb fordulat következett be: a románok 1918-ban elfoglalták Erdélyt, s az itt élő nemzetek tagjaitól megkövetelte a román államhoz történő hűségesküt. Brassai ezt egy ideig megtagadta, de 1920 tavaszán a családjával és pár útiholmival együtt együtt vonatra tették, és kiebrudalták a hazájából. Erdélyt, Székelyföldet, Csíkországot ekkor látta utoljára…