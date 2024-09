Rendhagyó történelemóra – Barangolás a Kárpát-medencében évszázadokon át címmel tartott fergeteges produkciót a Viharsarok Táncszínház szeptember 12-én, csütörtökön Jászárokszálláson. A Petőfi Művelődési Ház színpadán a magyar néptáncok bemutatásával elevenedett meg a magyarság története.

Nagy sikert aratott a Viharsarok Táncszínház Rendhagyó történelemóra című műsora Jászárokszálláson

Fotó: Pesti József

A magyarság történetét mutatta be a néptánc nyelvén a Viharsarok Táncszínház

Az előadók bemutatták, hogy melyik korban hogyan táncoltak őseink, milyen zenét hallgattak és milyen ruhákat viseltek. A fiatalok megismerkedhettek többek között a középkori körtáncokkal, a reneszánsz kor vonulós táncaival, de a táncok segítségével eljutottak például Gyimesbe, Somogyba és Mezőföldre is. Mindezeken túl kalotaszegi magyar és méhkeréki román táncokat is láthattak a fiatalok. A Rendhagyó történelemóra látványos animációk segítségével különleges időutazásra hívta az érdeklődőket történelmünk korábbi évszázadaiba, miközben a Kárpát-medence egészét is bejárhatták.