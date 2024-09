Új oktatási programot indít a holokauszt bemutatására az Élet Menete Alapítvány, melynek egyik elemeként egy utazókiállítást állítanak össze – jelentette be Gordon Gábor, az alapítvány kuratóriumi elnöke kedden.

A kezdeményezést bemutató sajtótájékoztatón Gordon Gábor elmondta, hogy az Európai Unió támogatásával megvalósult Experience History projekt keretében egy utazókiállítást hoztak létre, mellyel a következő másfél évben számos várost felkeresnek.

Az alapítvány „legújabb és eddigi legkülönlegesebb” szemléltető oktatási anyaga az Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborok óriás makettjeinek segítségével mutatja be a holokausztot és annak szélesebb kontextusát, illetve a helyi zsidó közösséghez köthető eseményeket – magyarázta Gordon Gábor.

– A projekt elsődleges célja, hogy a Z-generáció a túlélők, az áldozatok és az elkövetők történeteinek felidézésével, informális oktatás keretében szerezhessen információkat a vészkorszakról – fogalmazott a kuratóriumi elnök, hozzátéve: az Élet Menete Alapítvány 2004 óta mutatja be különböző oktatási projekteken keresztül a holokauszt borzalmait.

Közölte: az oktatási anyagot elsőként Karcagon mutatják be szeptember 18-án, majd ezt követően még ebben az évben ellátogatnak Nyíregyházára, Mátészalkára és Kassára is.

A kiállítás 2025-ös állomásai Székesfehérvár, Érsekújvár, Komárom, Szeged, Szolnok, Debrecen, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagyvárad, Balassagyarmat, Eger és Miskolc lesznek – sorolta az elnök az MTI tudósítása szerint.