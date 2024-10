Színes gombokból és gyöngyökből készült faliképeket csodálhatnak meg a látogatók a Jász Múzeumban, ahol „Gombolkozom, tehát vagyok” címmel a napokban nyílt meg Sinka Istvánné Szabadkai Rozália, avagy ahogy a legtöbben ismerik, a jászberényi Gombos Rozi kiállítása. Míg másnak a gombok értéktelen kis tárgyakat, hétköznapi kellékeket jelentenek, addig az idős hölgynek igazi szenvedélyt, lelki feltöltődést és megnyugvást adnak.

Gombolkozom, tehát vagyok címmel nyílt meg a jászberényi Gombos Rozi rendhagyó kiállítása a Jász Múzeumban. Képei egy részét a modern technológia segítségével kivetítőn is megcsodálhatják a látogatók

Fotó: Pesti József

Honnan ered a jászberényi Gombos Rozi gyűjtőszenvedélye?

Életútját és gyűjtőmunkáját Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum igazgatója ismertette október 19-én, a tárlat megnyitóján. Szabadkai Rozália 1940-ben született egy délvidéki Bácskatopolyáról Békés megyébe telepített hatgyermekes családban. Nehéz gyerekkora volt, mert édesapja eltűnt a második világháborúban. Édesanyja egyedül maradt, nem tudta a gyerekeket önállóan felnevelni, ezért nevelőszülőkhöz adta őket, így került Rózsika Jászberénybe. Fiatal lányként a helyi rövidáru boltban kezdett dolgozni, innen ered gyűjtőszenvedélye. Minden leltár alkalmával végig kellett számolnia a maradék gombokat, a leselejtezett darabokat pedig megkapta a főnökétől. Emellett a fizetéséből is vásárolt gombokat, hogy gyarapítsa gyűjteményét. Először csak gyűjtötte az apró kellékeket, idővel azonban elkezdett képeket varrni a gombokból. Miután híre ment Rozika néni szenvedélyének, ismerősök és ismeretlenek is rengeteg gombot ajánlottak fel neki, hamarosan ráragadt a Gombos Rozi név. Tűzoltóktól, bányászoktól, vadászoktól, sőt az Osztrák-Magyar Monarchia katonatisztjeinek egyenruháiról is kapott gombokat.

Sinka Istvánné, alias Gombos Rozi kedvenc állata a bagoly, mely több gombból készült alkotáson is megjelenik

Fotó: Pesti József

A jász települések gyöngyökből kreált címerei is helyet kaptak a kiállításon

Gombos Rozi akkor kezdett el igazán a hobbijának élni, amikor nyugdíjba vonult. Gyűjteménye kincseit méret, szín és stílus alapján válogatja szét, melyekből gyönyörű képeket varr. A 84 éves, mosolygós hölgy a gombok mellett színes gyöngyökből is készít képeket. Az elmúlt években kivarrta többek között a jász települések címereit, a Lehel kürtjét, valamint állatokat, virágokat és mesefigurákat is alkotott. Jászberényben korábban már volt kiállítása a Déryné Művelődési Központban, a Jász Múzeumban és a Városi Könyvtárban. 2008-ban 433 ezer darabból álló gombgyűjteményével magyarországi rekorder lett. Ezután meg sem állt addig, amíg egymillió gomb össze nem gyűlt, azonban a rekordot nem sikerült hitelesíttetni, így nem került be a Guinness Rekordok Könyvébe. De ez egyáltalán nem zavarja a jászberényi Gombos Rozit, aki egyedülálló gyűjteményét az Óbudai Múzeumnak ajánlotta fel.

A legendássá vált kollekció inspirálta a múzeum Ki gombolta volna? Barangolás a gombok világában című időszaki kiállításának megrendezését, mely 2023-ban elnyerte a múzeumi szakma rangos díját, Az Év Kiállítása elismerést.

A Jász Múzeum legújabb kiállítása Gombos Rozi megmaradt alkotásait, köztük gomb- és gyöngyképeket, kartonra varrott gombokat mutat be, de látható a feldolgozatlan gombok üvegbe zárt garmada is. Rozika néni természetesen nem hagyott fel gyűjtőszenvedélyével, a tárlat megnyitóján is kapott néhány különleges apróságot, melyekből újabb és újabb csodákat alkot.