A Jó estét nyár, jó estét szerelem című, Fejes Endre, Presser Gábor és Sztevanovity Dusán fémjelezte színpadi mű bemutatásával egyszer már próbálkozott a Szolnoki Szigligeti Színház. Épp harminc évvel ezelőtt, az 1994-95-ös évad utolsó bemutatójának szánták a darabot. A kisregény musicalváltozatának akkor csak az Új Néplap-os rövid hírű beharangozója készült el, egyebe sem, viszont az első színpadra állításával mégis három évtizedet kellett várni.

Jó estét nyár, jó estét szerelem: Viktor Edman (Dósa Mátyás) a hűvös és számító Karácsony Nagy Zsuzsát (Molnár Nikolett) is becserkészi

Fotó: Noltész Zoltán

Hogy mi volt az oka, hogy harminc éve nem mutatták be a műsortervben szereplő Jó estét nyár, jó estét szerelem című darabot a Tisza parti teátrumban, arról hamarosan beszámolunk.

Jó estét nyár, jó esté szerelem napjainkban

De egyelőre nézzük inkább a mostani, Dicső Dániel által, A király beszéde után ugyancsak kiválóra megrendezett előadást. Amelynek szintén a mostanában megszokott minimalista díszlet jutott. A költségkímélő takarékos berendezés egyébiránt úgy teszi modernné a mai darabot, hogy a mű tartalmához hű kádári szocreál korszak jegyeit bútorokban, kiegészítő eszközökben, jellemző stílusjegyekben feltünteti, amitől azért nem válik porossá az előadás. Sőt, a színpadi kellékekben a szürke ötven árnyalatát felvonultatva, napjaink divatos retróhullámát is meglovagolhatjuk akár, amit épp a hatvanas évekből is kamatoztat a díszletező. Köszönhető mindez Zöldi Z. Gergelynek.

Lányok és asszonyok gyúltak szerelemre Viktor Edman iránt

Fotó: Noltész Zoltán

Mind emellé illeszthető tényként, vagy leginkább kritikai nyafogásnak tudható be, hogy a monumentális lyukacsos alumíniumfalak is ugyan jól érzékeltetik a magyar proletáriátusnak határok és falak közé kényszerített bezártságát, viszont a nézőtér-széli közönség látómezejét is beszűkíti a néhány oldalsó jelenet esetében.

Jelmezügyben is jól állunk a darab kapcsán. Cselényi Nóra is természetesen a szocialista realista ruhatárból öltözteti fel a szereplőket. A hatvanas évek stílusa nem éppen az eleganciája miatt került be a divattörténetbe. A konfekcióipar silány minőségű, uniformizált darabjai korhűek, a sötét színek és az egyszerű geometriai minták tökéletesen illenek a színpadi mű tartalmának mélyre nyúló tónusaihoz.