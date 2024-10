Mint mondta, a sorozat csúcspontja a vasárnap, amikor a könyvtárak rendkívüli nyitvatartási nappal, családi programokkal szolgálják a közönséget.

– Mindig próbálunk olyan programot kitalálni, ami kedvez a gyerekeknek. Ilyen volt a Bogyó és Babóca mesemondás is, nagy öröm számunkra, hogy az esős idő ellenére ilyen sokat eljöttek rá. Emellett számos más programmal is vártuk a gyerekeket. Arcfestéssel, mandalakészítéssel, kutyás bemutatóval, a felnőtteknek történelmi előadást szerveztünk – sorolta az igazgató, hozzátéve, a Hild Viktor könyvtár is tele volt programokkal.

A Bartos Erika-féle mesék kapcsán azért csak rákérdeztünk az igazgatónál: hétköznap is ekkora-e az érdeklődés könyvei iránt.

– Nagyon népszerű. Folyamatosan kölcsönzik, a régi példányokat is. Össze-visszaszakadtak már, de folyamatosan ragasztjuk őket, mert nagyon keresik.

– Akkor mondhatjuk, hogy Bartos Erika slágerlistás a szolnoki könyvtárban?

– Hát ott van a legnépszerűbb tíz író között.