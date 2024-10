Tíz európai nagyjátékfilm száll versenybe a legjobb látványtervezésért járó díjért október 15. és 20. között, a szolnoki filmfesztiválon, a TISZApART Moziban zajló Alexandre Trauner Art/Film Fesztiválon (ATAFF) – tájékoztatott szombaton a szervezők közlése nyomán az MTI.

Remek európai produkciók versenyeznek a szolnoki filmfesztiválon

Rangos zsűri értékeli a produkciókat

Azt írták, a díjat idén is rangos, nemzetközi szakemberekből álló zsűri ítéli oda, köztük

Portik Adorján, az Oscar-díjas Dűne című film első (2021) és második részének (2023) egyik művészeti rendezője

vagy Jette Lehmann dán látványtervező, aki olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Lars Von Trier vagy Thomas Vinterberg,

továbbá Pater Sparrow, a Semmelweis és a Toxikoma látványtervezője.

Ezek a filmek versenyeznek a szolnoki filmfesztiválon

A tájékoztatás szerint a szolnoki filmfesztivál nyitófilmje a portugál Miguel Gomes filmje, a Grand Tour lesz, amely egy álomszerű, mámoros, korszakokon és kontinenseken átívelő utazási napló. A cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában idén debütált film brazil látványtervezői Thales Junqueira és Marcos Pedroso.

Vetítik az osztrák-német koprodukcióban készült Egy egész élet (A Whole Life) című filmet, amelynek rendezője Hans Steinbichler, látványtervezői Jurek Kuttner és Marcel Beranek. Szintén osztrák produkció az Alma és Oscar (Alma&Oskar), amely a bécsi kulturális élet nagyasszonya, Alma Mahler életét követi. A filmet Dieter Berner rendezte, látványtervezője Su Erdt (Ingeborg Bachmann - Utazás a sivatagba).

Egy finn alkotás is versenyben van: a Maja (Stormskerry Maja) egy rendkívüli nő története, akinek olyan szeretetteljes élet jut, amiről sokan álmodnak. A film rendezője Tiina Lymi, látványtervezője Otso Linnalaakso.

A programban szerepel még a Diagnózis: Másként gondolkodó (Diagnosis: Dissent) című ukrán alkotás, Denisz Taraszov első nagyjátékfilmje. A film látványtervezője Ivan Tiscsenko. Emellett látható lesz az idei cannes-i hivatalos versenyszekció egyik legmegrázóbb filmje a Lány a tűvel (The Girl with the Needle) című film Magnus von Horn rendezésében. A fekete-fehéren forgatott dán dráma látványtervezője Jagna Dobesz.