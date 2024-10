Ismeretterjesztő előadások, lélekemelő író-olvasó találkozó, kreatív gyermekprogram is színesíti az Országos Könyvtári Napokat Jászárokszálláson. A programsorozat október elsején 16.30-kor kezdődött Kubas Eleonóra egészségfejlesztő mentálhigiénikus előadásával a könyvtárban. A Jászberényi Egészségfejlesztési Iroda munkatársa a család fejlődéséről beszél majd, a természetes fejlődési ciklusokat mutatja be egyén, pár és család szintjén. Október 2-án, szerdán 16 órakor a gyermek- és időskori fitoterápia rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket Tóth Zsuzsanna természetgyógyász, fitoterapeuta.

Október 4-én, pénteken 16.30-kor „Egy korty derű” címmel V. Kulcsár Ildikó író, újságíró, a Nők Lapja munkatársa hívja találkozóra az olvasókat. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Október 5-én, szombaton 8.30-tól 11.30-ig kézműves sarok szórakoztatja a gyerekeket, akik barátságkarkötőt fűzhetnek és a kavicsfestés fortélyait is elsajátíthatják a könyvtárban.