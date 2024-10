– A cél az, hogy létrejöjjön egy tudományos, kulturális és szabadidős központ, amely a Tisza múltját, a halászatot, az egykor itt élőket mutatja be. Ezért egy régészeti parkot tervezünk létesíteni, ahol felépítjük az egykori templom maradványait, valamint az Árpád-kori és bronzkori házakat is. Létrejönne hozzá oktatási, turisztikai és konferenciaterem. Továbbá kapcsolódna a kerékpáros infrastruktúrához is – sorolta az igazgató a Nemzeti Kulturális Alap és a város támogatásában zajló program hosszabb távú terveit.