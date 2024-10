A Dömös lapátkerekes gőzös kikötés közben Tiszaburánál. A kép Szotyori András ajándéka. A szerző gyűjteményéből

A Dömöst a Délibáb motorossal együtt a visszavonuló német hadsereg katonái robbantották fel 1944. október 10-én. Az 56 méter hosszú, 1883-ban épült lapátkerekes, ötszáz személyes, hajó eredetileg Ausztriában szolgált Léda néven, s a Csallóköz visszacsatolása után vásárolta meg Magyarország. Egy ideig a Dunán, majd a Tiszán járt Szolnok és Tiszabura között, végül német parancsra Tokajba indult. Karácsonyí László kapitány szerette volna egy holtágban elrejteni, de a Délibábbal együtt megrekedt Kiskörénél, ott érte mindkét hajót a végzet. A már koros Dömöst 1948-ban kiemelése után beolvasztották. A huszonöt méteres Délibáb motoros utasszállító 1934-ben épült a komáromi Skoda gyárban, 1938-ban került Megyer néven magyar tulajdonba. A háború után kiemelték a Tiszából, egy ideig a Balatonon szolgált, majd a MAHART vezérigazgatójának személyes járműve lett. Végül a privatizáció idején magántulajdonban került, s gondatlanságból a Tiszán süllyedt el, ugyanott, ahonnan a háború után már egyszer felszínre hozták, mint a folyami régészet egy fontos emlékét.

Amikor Mészáros János fotoriporterrel évtizedekkel később a Kötivízig motorosával és Pádár úrral, a folyó minden zegzugát ismerő hajóvezetővel roncskeresőbe indultunk a Tiszán, néhány iszaptól lepett, uszályroncson kívül igazából egy nagy fogásunk volt. A tiszalöki zsilipnél ugyanis megpillantottuk a vízből félig kiálló Délibáb testét, melyet rendületlenül mostak a hullámok. Azóta annyi maradt belőle, amihez már a víz miatt nem lehetett hozzáférni.

Török kori hajók 1617-ben a szolnoki vár vízi kapujánál Hoefnagel metszete dr. Vincze Gyula gyűjteményéből

Egykor hadihajók is járták a Tiszát

– Közben egy kanyarral hajónk visszaindult a város irányába, s így még egy hadi emléknél tettük tiszteletünket. Ezen a szakaszon a folyamőrségnek is volt egy, ma lakóházként szolgáló laktanyája, ahol minden nyáron tartottak gyakorlatokat. Folyónkat ugyanis nem csak a török időkben, hanem jóval később is járták hadihajók. Európa legrégebbi, felújítva ma is régi formáját őrző folyami hadihajója, az 1871-ben épült Lajta, eredeti nevén a Leitha monitor 1873-ban járt először a Tiszán, ahol folyamméréseket végzett, őt 1894-ben a Körös monitor követte. Az első világháború utáni román-magyar összecsapásban Szolnokon néhány hajóból egy hadihajós parancsnokságot is létesítettek, ahonnan a Zenta és a Csele gőzösök támogatták a vörösöket, a Zagyva torkolatából pedig egy páncélozott motorcsónak vívott tűzpárbajt a románokkal. Amikor az ellenség elérte a folyó vonalát, a motorcsónakot helyben, a két gőzöst Csongrádnál robbantotta fel, illetve süllyesztette el a legénysége.