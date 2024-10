– A programokhoz kapcsolódóan a célirányosan megjelent pályázati támogatásnak is köszönhetően rendezzük meg programunkat itt, Karcagon, ebben a gyönyörű épületben – kezdte köszöntőjét Szepesi Tibor polgármester, majd felidézte a 100 éve történteket.

F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Kunszövetség elnöke mond beszédet, mellette Bartha Júlia orientalista néprajzkutató

Fotó: Daróci Erzsébet

– A modern alapokra helyezett társadalmi és kulturális reformokra épülő új Törökország különösen nyitott volt a nyugat felé, jó kapcsolatokat ápol azóta is Magyarországgal. Az állam újjáépítésében elsősorban építészek, vasútépítők, villamosmérnökök, mezőgazdászok, mezőgazdászok dolgoztak sokat. Az 1923. október 29-én kikiáltott Török Köztársaságban a tudományos élet korszerűsítésére vonatkozó igény a tudomány összes ágát elérte. Kemal Atatürk a forradalom győzelme után úgy fogalmazott, hogy a szabadságharc után most a tudomány csatamezőin is győzni kell. A török nyelv megújítására vonatkozó törekvés nemzeti üggyé vált – hangsúlyozta a városvezető.

Mint mondta, ebben a munkában jelentős szerepet játszott a karcagi születésű Németh Gyula nemzetközi hírű magyar nyelvész, akadémikus, turkológus, akinek fő kutatási területei voltak a török nyelvjárások és nyelvtörténet, a magyar őstörténet és a magyar nyelvtudomány kérdései. Az ő kutatásainak köszönhetően vált Karcag a keletkutatás, a turkológia 20. századi bölcsőjévé, hiszen négy generációkon át adott kutatót a magyar tudománynak.

Gál László, a karcagi gimnázium egykori igazgatója, aki az ELTE-n megalapította az iráni tanszéket, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem klasszika-filológia tanszékének lett tanszékvezető professzora. Karcagról indult Németh Gyula is, tanítványaként Mándoki Kongur István, a kun nyelv kutatója is, aki több belső-ázsiai kutatócsoportban is kutatta, hogy a kelet felől érkezett magyarság összekötő kapocs kelet és nyugat között. Írásaiban beszámolt több török eredetű régi szavunk magyarázatáról. A jelenkor kutatói között kimagasló szerepet tölt be a Karcagon született és itt élő, dolgozó Bartha Júlia orientalista néprajzkutató, akinek a konferencia szervezését is köszönhetjük. Hat kötet és számos tanulmányt szentelt a török kultúrának, több kutatócsoportban, tanulmányúton vett részt az elmúlt évtizedekben, s amelyekről legnagyobb örömünkre rendszeresen beszámol karcagi előadásokon.