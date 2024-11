A ködös, hideg délelőtt sem szegte kedvét azoknak, akik kilátogattak a XII. Berekfürdői Tepertő és Pörc Fesztiválra, hiszen éhen nem maradt senki. Volt ott sült kolbász, sült tök, tepertő, pörc, birkapörkölt, kapros sertésragu-leves, velős pirítós, káposztás hús, pacal- és csülökpörkölt is. Természetesen azokat is finomságokkal várták, akik hagymás vért, kürtős kalácsot, forralt teát és bort, valamint lepcsánkát, tócsnit szerettek volna fogyasztani. Utóbbiak több recept alapján is sültek a standokon, a gyerekeket pedig népi játszótér várta.

Rengeteg finomsággal várták a fesztivál látogatóit

Fotó: Daróczi Erzsébet

Akik már gondoltak a karácsonyra, a kézműves kirakodóvásárban találtak nekik tetsző portékát.