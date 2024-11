A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság immár harminc éve szervez ünnepséget Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. November 17-én különleges kiállítással emlékeztek a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentjére, aki a szegények, elesettek pártfogójaként és a betegek ápolójaként mutatott példát embertársainak. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva Kedves Szentjeim és mások címmel nyílt meg Pető Vencelné, BorKa jászfényszarui textilszobrász önálló kiállítása a Régi Parókia Galériában, mely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Megálmodta és újrahasznosított textilből elkészítette a betlehemi jászol misztikus csodáját is.

Jézus születése is megihlette Pető Vencelné textilszobrászt. Csodálatos alkotását a 31. Betlehemi Jászol kiállításon is bemutatják a budapesti Szent István Bazilika Lovagtermében

Fotó: Pesti József

Jászfényszaruról Budapestre, a 31. Betlehemi Jászol kiállításra kerül a Jézus születését megjelenítő remekmű

A Kedves Szentjeim és mások című kiállítás megnyitóján Kovács Béláné Pető Magdolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Kollár Csaba, a Jászfényszarui Római Katolikus Egyházközség elnöke méltatta az Isten üzenetét közvetítő alkotásokat. Baffi István, boldogi plébános a kereszténység példaképeire emlékezett, felidézve többek között Szent Erzsébet, Szent Márton és Szent Ferenc életútját.

– A jászokban nagyon mélyen gyökerezik a vallásosság, a római katolikus hit iránti elkötelezettség, ami megjelenik a kiállításon is – mondta Dr. Farkas Kristóf Vince történész, a Jász Helytörténeti Kör elnöke. - A sarokban látható egy nagyon érdekes, könyvből kinyíló kép, mely Jézus születését mutatja be. Ez az alkotás azonban csak egy napig látható Jászfényszaru, mert innen Budapestre kerül, ahol a Magyar Kézművességért Alapítvány Betlehemi Jászol kiállításán mutatják be december közepétől január 5-ig a Szent István Bazilika Lovagtermében – hívta fel rá a figyelmet Dr. Farkas Kristóf Vince.

Pető Vencelné, BorKa jászfényszarui textilszobrász különleges technikával készült művét is meg lehet majd csodálni a 31. Betlehemi Jászol kiállításon.

Fotó: Pesti József

Munkácsy Mihály egyik híres festményét újragondolta a textilszobrász

A történész kiemelte: a jászfényszarui tárlaton látható alkotások Tari Ildikó textilszobrász TikoTex elnevezésű védett technikájával készültek. - Az eljárás egyébként Nyugat-Európából származik, de Pető Vencelné fantáziájával ezt a helyi viszonyokhoz adaptálta. Ez a technika választ ad arra, hogyan lehet fenntartható módon alkotni, hiszen hulladékból, újragondolva, a mai világra hangolva születnek a képek és a szobrok. Így lesz a feleslegessé vált textil hulladékból érték. A kiállításon megjelennek azok a szentek, akik nem csak a jászok, hanem az egész magyarság és a világ számára is példaadók lehetnek. Szent Erzsébet és Szent Ferenc mellett híres festmények is ihletet adtak a textilszobrásznak, aki többek között Munkácsy Mihály Rőzsehordó nő című festményét is újragondolta textilből – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a tárlatot Dr. Farkas Kristóf Vince. A rendezvényen közreműködött Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári és Príma Primissima-díjas népdalénekes, Magyarország Érdemes Művésze. A kiállítás megtekinthető január 25-ig a Régi Parókia Galériájában a szervezőkkel előre egyeztetett időpontban.