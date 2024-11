Gyerekeknek is tart foglalkozást Katalin, hogy átadja a fazekas népi iparművészet fortélyait

Vezetőségi tagja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Népművészeti Egyesületnek, amin keresztül már negyedik éve járnak egy pályázatnak köszönhetően Lengyelországba a Jagelló Fesztiválra Lublinba. Ott nagyon szeretik a kerámiáit. Egy bulgáriai skanzenben is visszavárják bemutatózni jövőre. Nagyon szeret az emberekkel foglalkozni, ezért vállalt állást a szolnoki Napsugár Gyerekházban, ahol főleg gyerekeknek oktatja a fazekasság fogásait. Tizenöt éven keresztül átjárt a törökszentmiklósi Angolkert Idősek Otthonába is, ahol gyakorlatilag pszichiátriai betegekkel foglalkozott. Korongoztak és főleg kézzel gyurkálták, formálták az agyagot. Szeretett oda járni, de a gyerekfoglalkozások mellett már nincs ideje. Negyven éve van a szakmában és szerencsére rengeteg a tennivalója, az eddigi helyszínek mellett Szentendrén és Litvániában is bemutatókat tart majd. Élete nagyobbik részét és alkotói munkásságát már Mezőtúron, a kerámia fővárosában töltötte. Büszke rá, hogy a mezőtúri fazekasság a szellemi kulturális örökség része.