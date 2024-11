A Vigadó Kulturális Központban szombaton tartják a II. „Kunsági Fi” szóló- és kamara néptáncversenyt. A kisújszállási néptáncverseny szervezője a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület, aki elkötelezett a népi kultúra ápolása és népszerűsítése iránt.

A kisújszállási néptáncversenyre már a díjak is elkészültek - mutatja Tatár Péter és Herczegh Kata

Fotó: Daróczi Erzsébet

A Herczegh Kata néptáncpedagógus által megálmodott verseny főszervezője és koordinátora Tatár Péter néptáncpedagógus, aki öt tanulójáért, táncosáért izgulhat szombaton. A verseny előtt őt kérdeztük.

- A „Kunsági Fi” Országos Szóló- és Kamara Néptáncverseny nagy jelentőséggel bír a magyar néptánc hagyományainak ápolásában és a fiatal tehetségek támogatásában. A rendezvény célja a fiatal néptáncosok bemutatkozásának lehetősége, valamint a hagyományőrzés erősítése, különösen az Alföld, azon belül is a Nagykunság táncaira fókuszálva. A versenyzők hagyományos magyar néptáncok előadásával megmutatják tehetségüket, stílusérzéküket és technikai tudásukat.

A programon 13 táncegyüttes több mint 150 táncosa négy korcsoportban szólista és kamara versenyszámokban mutatják be tudásukat.

A nevezések alapján érkeznek táncosok Kisújszállás mellett Szolnokról, Szandaszőlősről, Szegvárról, Szegedről, Mátészalkáról Ceglédről, Berettyóújfaluról, Szentesről, Biharkeresztesről és Debrecenből. A versenyzőket neves szakmai zsűri: Asztalos-Kiss Zsuzsanna, Farkas Tamás és Márton Attila értékeli majd.

Közösségkovácsoló a kisújszállási néptánc

Ezen a napon a versenyprogram mellett Gönczi Edit vezetésével Márton-napi játszóházban vehetnek részt kicsik és nagyok, valamint a Kuttyomfitty Társulat vidám előadását is megtekinthetik az érdeklődők. Az esemény a helyi közösség számára is fontos, hiszen nemcsak a résztvevők, hanem a nézők számára is kulturális élményt és közösségi összetartást nyújt. A Kunsági Fi néptáncverseny jól példázza, hogy a népi kultúra és a tánchagyományok éltetése a mai fiatal generációk körében is továbbél, és egy ilyen esemény lehetőséget ad a hagyományos értékek megőrzésére és újraértelmezésére is.