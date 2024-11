– Koncertek, kiállítás megnyitók, zeneiskolai tábor, minden volt már és lehet még a jövőben is. Igyekszünk bevonni a fiatalokat mindenbe, szerencsére nyitottan és lelkesen állnak hozzá a munkához. Ha valakinek van egy ötlete, azt meghallgatjuk, körbejárjuk, hogyan lehetne kivitelezni. Az a legjobb, hogy sokan a köztes feladatokban is részt vesznek, rengeteg olyan szervezési folyamatba belelátnak így, amiből később is profitálhatnak az élet egyéb területein – hangsúlyozta Gacov Katalin.

Az intézmény vezetője hangsúlyozta, nagyon nyitottak a megkeresésekre osztályok, csoportok, klubok részéről is, de születésnap vagy egyéb rendezvény lehetősége is adott.

A Kultúrpince

kedden, szerdán és csütörtökön délután kettőtől este nyolcig

pénteken és szombaton délután kettőtől, este kilencig

várja az érdeklődőket.

– Persze folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket, kéréseket. Ez a nyitvatartás az alap koncepció, de egy folyamatosan változó, élő dolog része, amit a rendezvények is befolyásolnak. Szeretnénk, ha minél inkább kihasználná, főleg az adott korosztály, és beteljesítené azt a célt, amire kiválasztottuk – vélekedett Gacov Katalin.

Ha kíváncsi a további részletekre, hallgassa meg a Szoljon.hu legújabb podcastjét Ön is!