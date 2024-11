„Nagyon várták ezt a napot a kunhegyesiek, s várakozásukban nem csalatkoztak” – ezzel a mondattal kezdte beszámolóját hatvan éve a megyei napilap, amely 1964-ben arról tudósított, hogy átadták a kunhegyesi művházat.

Fennállása hatvanadik évfordulója alkalmából telt meg múlt hétvégén a kunhegyesi művház színházterme

Fotó: Kun Erzsébet / Ilosvai Művelődési Központ

Hatvanadik születésnapját ünnepelte a kunhegyesi művház

A művelődési ház pedig azóta is áll, és azóta is kielégíti a helyiek ez irányú igényeit: korosztályok alkottak, tevékenykedtek a ház falai között. Így múlt hétvégén, az Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ fennállásának hatvanadik évfordulója kapcsán tartott ünnepségen is elmondhatták a kunhegyesiek: várták ezt a napot.

Mint a művház hivatalos oldalán beszámolt, a születésnapon gálaműsort láthatott a közönség. A jubileumi est közreműködői valamennyien Kunhegyeshez kötődnek, és az általuk képviselt műfaj legkiválóbbjai. Így – tették hozzá – érthető módon megtelt a színházterem.

Szegediné Szabó Dóra polgármester köszöntőjét követően Berecz András Kossuth-díjas énekes, mesemondó, a Nemzet Művésze, Kunhegyes Város Díszpolgára, Appelshoffer János táncművész, a Táncművészeti Egyetem adjunktusa, a népművészet ifjú mestere és Berecz István táncos, koreográfus, a budai Fonó művészeti vezetője adott műsort.

Az est második részében Kunhegyes fiatal művészei léptek színpadra: Rab Gyula operaénekes, Bagi Annamária zongoraművész, Dézsi Darinka színművész, Karap Zoltán író, zenész. Velük együtt köszöntötték Bak Anitát, a Kossuth Rádió műsorvezető szerkesztőjét, aki idén Jász Nagykun Szolnok vármegye Területi Prima díjasa ismeretterjesztés és média kategóriában.