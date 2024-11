Életfolyam címmel nyílt meg november 20-án Csámpai Rozi festőművész kiállítása a Balázsovich Oszkár Közösségi Színtér nagytermében

Fotó: Pesti József

Munkáját elismerték, a Magyar Tehetség Nagykövetének is megválasztották

Mint azt a kiállításmegnyitón megtudtuk, képeit erőteljes vonalvezetés és karakteres színvilággal ötvözött tudatos önkifejezés jellemzi. Szívesen ábrázol városi nőalakokat, de a városi utcák, a vidéki táj szépsége is megihleti. 1996 óta több egyéni és csoportos tárlaton bemutatkozott, képeivel bejárta Magyarországot és Európát. Az Ernst Múzeumban 2006-ban nagy sikerrel mutatta be az Asszonysors című ikerképét. Három évvel később művei a Szakrális Művészetek Hete alkalmából a roma művészek vallásos témájú alkotásaiból rendezett „Keresd az Istent – Kisdedet találsz” tárlaton is szerepeltek. Kiemelkedő köztéri alkotása a Bódvalenkei mindennapok című freskó. 2006-tól 2021-ig több fővárosi iskolában tanított festészetet. Emellett az irodalom, zene, tánc területén is segítette a gyerekek tehetségének kibontakoztatását. - Hitvallásom szerint, ha már egy gyereket sikerült boldoggá tennem, akkor megélte élnem.

A szeretet erejével csodálatos élményeket éltünk át a tanítványaimmal, akik közül többen a képzőművészet irányába tanultak tovább. Volt, aki bejutott Az ének iskolájába és a Megasztárba. Autista és Down-szindrómás gyermekekkel is foglalkoztam, akik a művészet segítségével sokat fejlődtek az évek során – mondta festőművész.

Páratlan művészi munkásságáért, Józsefváros közösségeiért végzett kiemelkedő és példamutató tevékenységéért 2017-ben kitüntetést kapott

2019-ben megválasztották a Magyar Tehetség Nagykövetének.

Rozi soha nem felejtette el, hogy honnan indult

Csámpai Rozi örömkönnyek között adta át az Életfolyam című kiállítás több mint harminc alkotását szülőfalujának. - Amikor Rozi megkeresett nagyon meglepődtem, de boldogság töltötte el a szívemet. Egy darabot adott magából Pusztamonostornak. Soha nem felejtette el, honnan indult. Hálásak vagyunk nagylelkű felajánlásáért – mondta a kiállításmegnyitón Kardos Veronika, polgármester. A tárlatot Feledy Balázs művészeti író ajánlotta a közönség figyelmébe. Tukora-Bakos Nikoletta a Leszek-e én című csodálatos dallal ajándékozta meg a művésznőt.