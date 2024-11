A szolnoki szobrászművész „oszlop fő”-t alkotott

Pogány Gábor Benő arról is szólt, hogy „oszlop fő”-nek tekinti a Kossuth-ábrázolást, amelynek több jelentése is van. Nyilván az oszlopra helyezett fejre, valamint az „oszlopos” jelzővel illetett vezéralakra is utalva. Az oszlopra helyezett, kétszeres életnagyságú portré a huszár relieffel hetven centiméter magas, anyaga fagyálló kerámia.

A szoboravatás része volt a havannai Magyar Kultúra Napja programsorozatnak, amelyet a havannai magyar követség szervezett meg a Várostörténeti Hivatallal és a Kulturális Minisztériummal egyetemben. A szoborállítás létrejöttében nagy szerepe volt L. Simon László József Attila-díjas magyar író-költőnek, országgyűlési képviselőnek, valamint Heincz Balázs kubai nagykövetnek, a havannai főtörténésznek és a Kossuthot méltató helyettesének. Az avatóünnepségen köszöntőt mondott Rátóti Zoltán, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke is.