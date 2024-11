A Tisza parti teátrum társulata vendégművészekkel kiegészülve 1985-ben friss nyári színházi darabként adta elő Shakespeare Vízkeresztjét a szolnoki Damjanich múzeum udvarán Balkay Géza, Szoboszlai Éva, Méhes László, Egri Márta, Egri Kati, Kátay Endre, Zala Márk és a többiek jóvoltából. Az is a Vízkereszt ünnepe volt...

Shakespeare vígjátékai halhatatlanok. Manapság a Vízkereszt ünnepe zajlik a teátrumban: ki kibe szerelmes? Képünkön Orsino herceg (Csákvári Krisztián) legyűri a Cesariónak hitt Violát (Biró Panna Dominika)

Fotó: Noltész Zoltán

Miután jól kinevettük magunkat a júliusi, 50 forintos belépőjegyes szórakoztató előadáson, s vártunk még negyed évszázadot, 2009-ben, ezúttal télen, újra átesett a tűzkeresztségen a Vízkereszt.

Ám mennyire keserűen élte meg ezt az édes vígságot színész és közönség akkor. A tizenöt évvel ezelőtt bemutatott darab rendezője, Iglódi István a premier előtt két nappal, december 2-án, próba közben összeesett a színpadon. Ám, mielőtt elszállította volna a betegágyon a mentő, Balázs Péter színigazgatónak még mondott instrukciókat a játékot illetően. Másnap hajnalban Iglódi István elhunyt, december 4-én pedig, ahogyan a szórakoztató-iparban annak lenni muszáj – „the show must go on” (a műsor megy tovább) – a bemutató előadást megtartották. Huszárik Kata, Molnár Niki, Barabás Botond, ifj. Jászai László, Harna Péter, Mészáros István, Karczag Ferenc, Horváth Gábor, Gombos Judit, Tóth Tamás, Dósa Matyi, Molnár László és társaik az égi színpadra távozó rendezőért is játszottak, ezért lett az a Vízkereszt a szolnoki teátrum legendája.

Az utolsó kép Iglódi Istvánról (jobbra) 2009 decemberében a Szigligeti Vízkeresztjének egyik próbáján, Balázs Péter színházigazgató társaságában. A kiváló színházi szakember néhány nappal később elhunyt...

Fotó: ÚN Archív

A 2009-es szolnoki darab „Vízkereszt, vagy amit akartok” címmel futott. A mű első modern fordítása

Radnóti Miklóshoz,

majd Szabó Lőrinchez köthető.

Mészöly Dezső magyar szövege 1984-ben készült el, ez volt idehaza a leggyakrabban használt fordítás.

És 2005-ben megszületett Nádasdy Ádám tolmácsolásában is,

amely már „Vízkereszt, vagy bánom is én” címmel hódít, s amely már kortárs nyelvezettel előadott mű.

Napjaink szolnoki Vízkeresztje azonban nem csupán Nádasdy modern szövegkönyve miatt friss. A színpadi adaptációt – Shakespeare-i nyelvét Vörös Róberttel közösen kitűnően „érthető” dramaturgiával előállító – Kész Orsolya, valamint Vladimír Anton jegyzi, utóbbi a darab rendezője is egyben. A román dirigens a bukaresti Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára, aki élen jár a klasszikus, de a kortárs szépirodalom színpadra állításában egyaránt. Szolnokra újszerű megoldást hozott, amelyhez Erős Hanna csupasznak tűnő, ám tért betöltő, tökéletesen érthető díszletezése és korszerű jelmeztára kitűnően párosul. A modernitást tükrözik a jelenetekhez illesztett ismert zenei betétek (Rimóczi Mónika), valamint a hatásos mozdulatművészet, ami pedig a „Halhatatlan” Bodor Johannának köszönhető.