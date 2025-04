Idegen feliratú palackokat nyitottak ki egy szolnoki teremben, mindenki elnémult a tartalmától – galériával

A Jendrassik Gépipari Technikum minden tanára vágyakozhatna olyan csend és figyelem után, mint ami szombaton, az iskola egyik termében volt tapasztalható. Turpisság van azért a dologban, nem is kevés. Tanulók helyett egy diplomáciai delegáció tagjai ültek a teremben – üzbégek, magyarok egyaránt. Tankönyvek helyett pedig bor és pezsgő került az asztalra, előbbi nép legkiválóbb erjesztései, így mind a csend, mind a figyelem érthető. A kérdés csupán annyi, hogy kerül az üzbég bor a szolnoki asztalra, de máris eláruljuk a választ: szolnoki bormustra!

Bormustra Szolnokon: kilencedik alkalommal tartották meg a népszerű italkóstolást

Fotó: Nagy Balázs

Szolnoki bormustra: kiállítókból és látogatókból sem volt hiány

Amelynek idén Üzbegisztán nagykövete volt a díszvendége. Így mi mást is hozhattak volna mutatóba (kóstolóba) keleti rokonaink, mint legjobb italaikat. Ezek patinája egyébként vetekszik a magyarral, az ország ugyanis közismerten jó bortermelő. Nedűikről a fennmaradt híradások szerint már az itáliai felfedező Marco Polo is elismerően szólt.

És nem csak ő, de bizonyára azok a szolnokiak is, akik a delegáció által a vármegyeszékhelyre hozott, és ott felkínált portékákat megízlelték a IX. Szolnoki Bor- és Pezsgőmustrán.

Ott már – szerencsére – annál nagyobb volt a zsibongás. Hiszen a bormustrára temérdek szolnoki ragadott poharat, és járta végig a borászok standjait. Ahol a legkiválóbb hazai pincészetek termékeivel koccinthattak.

Mint bormustrát szervező Kolozsvári András a rendezvény megnyitóján elmondta, negyven magyar borászat mutatkozott be Szolnokon. A jegyet váltók korlátlanul kóstolhattak, vásárolhattak, de akár szakmai tanácsot is kérhettek a neves borászoktól. Kolozsvári András kiemelte, idén az üzbég Chateau Hamkor volt a kiállítás díszvendége. Ami már csak azért is indokolt, mert tavaly beindultak az üzbég-szolnoki üzleti és kulturális kapcsolatok.

Üzbegisztán volt a bormustra vendége

Ennek reprezentánsa Aybek Shakhadinov, Üzbegisztán magyarországi nagykövete volt, aki személyesen tette tiszteletét a rendezvényen. A nagykövettől hírportálunknak is lehetősége adódott kérdezni a bormustrán.