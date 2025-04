Megvakították, megcsonkították, mégis eljutott a szolnoki kecskeszigetre

Nyilván a regény is csak az ismert történelmi hitelesség mentén íródott, ráadásul a magyar tankönyvek is hiányos információkkal szolgálnak, ezáltal a most futó Hunyadi-sorozat részletei is sok esetben hipotéziseken alapulnak. A lexikonok például számon tartják Brankovics Grgur nevét és tetteit. Így például azt is, hogy az oszmánok megvakíttatták a testvérével együtt, ám azt már nem taglalja egy históriás könyv sem, hogy a férfiasságától megcsonkították-e. Ez a feltételezés jelentős szerepet kap a Hunyadi-filmben, ám a bizonyosságot a Grgur-t megformáló Mészáros Martin színész sem tudja.

Mészáros Martin színésztársaival a Hunyadi-sorozatban: a Hunyadi Jánost alakító Kádár L. Gellérttel (balra) és filmbéli testvérével, a Brankovics Stefánt megformáló Kovács Tamással (középen)

Forrás: HUNYADI produkció

Mészáros Martin a Hunyadi-sorozatban, mint Brankovics Grgur

A harmincegy esztendős színművész napjainkban Szolnokon is többször felbukkan, hiszen a Színműhelyben Ugo Betti: Bűntény a Kecskeszigeten című drámájában az elszigetelten élő, három nőből álló család életébe beférkőző Angelót alakítja.

Egy remek csapatot ismertem meg a Szigligetiben, és egy remek kisvárost Szolnokban. És miközben némileg ismeretlenül csöppentem nemrégen a Tisza-parti közegbe, korábbról mégiscsak voltak tájékozódási pontjaim a helyet és szellemet illetően

– utalt Martin egyik legközelebbi és legkedvesebb informátorára, a feleségére, Ágnesre. Aki kapcsán – férjéről ráfókuszálva, néhány gondolat erejéig kihagyhatatlan, hogy ne essék pár szó!

Mészáros Martin színészpárja kicsit szolnoki is Barta Ágnes ugyanis, ha nem is ezer, de legalább száz szállal kötődik Szolnokhoz. Martinnak az erdélyi Zilahon született, ugyancsak a színészi pályán mozgó párja ugyanis nyolc esztendős korában, testvéreivel és édesanyjával a magyar határ innenső oldalára, a Tisza-parti városba költözött. Ágnes a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban érettségizett, majd pedig 2012-től 2017-ig a Kaposvári Egyetem színművész szakos hallgatója volt. Innen vezetett az útja először a Nemzeti Színház, 2024-től pedig a Szolnoki Szigligeti Színház világot jelentő deszkáira. Ágnes színészi ambíciói a legelső, 2010-ben megrendezett szolnoki Ádámok és Évák Ünnepén, Karinthy Frigyes „Az emberke tragédiája” címszereplőjeként elért szakmai különdíja okán erősödött még inkább fel. De vissza Martinhoz, aki szintén egy ómagyar településen, de egy másik határszakaszon túl, a vajdasági Zentán született.

– A határhoz közeli, a közel ötezer lelket számláló Csókán éltünk, ott is jártam általánosba, ahol előszeretettel szerepeltem az iskolai rendezvényeken. Emlékszem, hogy hetedikesként egy ballagási műsort adtunk elő a búcsúzó nyolcadikosok köszöntésére, s az előadás egyik jelenetében magam is részt vettem, és kifejezetten jól éreztem magam a szerepemben. Visszagondolva, talán ott határoztam el végérvényesen, hogy színészi pályára adom a fejem. Tulajdonképpen Csókáról felvételiztem a szentesi Horváth Mihály Gimnáziumba, drámatagozatra.