Filmtörténeti pillanat Szolnokon: premier előtt láthatta a közönség a Hunyadi záróepizódját

Április 16-án, szerda este premier előtt vetítették le a Hunyadi sorozat záró epizódját a szolnoki TISZApART Moziban. A történelmi filmek szerelmesei első kézből láthatták a nándorfehérvári csata monumentális ábrázolását, még mielőtt a tévés premier sorra kerülne. A vetítés a TV2 támogatásával valósult meg. A sorozat a magyar történelem egyik legnagyobb alakjának, Hunyadi Jánosnak az életét dolgozza fel, Bán Mór regénysorozata alapján, Lengyel Balázs vezető író közreműködésével.

Hatalmas érdeklődés övezte a Hunyadi sorozat záró epizódjának premier vetítését

Fotó: Major Angéla

Hunyadi sorozat záró epizód vetítése rendhagyó közönségtalálkozó mellett zajlott

A filmvetítést megelőzően rendhagyó közönségtalálkozót tartottak, ahol Vörös Márton látványtervező szólt a sorozat forgatási helyszíneiről, díszleteiről, a nándorfehérvári vár 3D-s modelljének elkészítéséről, és arról, hogyan épül fel egy ilyen volumenű történelmi produkció vizuális világa. A beszélgetést Demeter Éva, az Alexandre Trauner ART/Filmfesztivál igazgatója vezette.

Vörös Márton látványtervezővel Demeter Éva, az Alexandre Trauner ART/Filmfesztivál igazgatója beszélgetett

Fotó: Major Angéla

Közönségvisszhang: Megkoronázta a sorozatot

A vetítés után a közönség tagjai érzelmesen értékelték a záró epizódot.

– Teljesen a hatása alatt vagyok, nehezebb is most megszólalni. Ez szerintem megkoronázta a sorozatot. Ezt minden magyar embernek látnia kellene, sőt, Európában is helye lenne egy ilyen filmnek – fogalmazott Abasiute Szűcs Anna, a Szolnoki SZC Pálfy-Vízügyi Technikum angol-, állampolgári ismeretek- és történelemtanára.

Szilágyi Erzsébet. Ő, mint nő, csodálatos példakép lehet a mai generáció számára is.

– válaszolta, amikor kedvenc karakteréről kérdeztük.

– Eszméletlen volt a díszlet, az effektek, fantasztikusan adta vissza azt a félelmetes erőt, amit akkor átélhettek. A fegyverek, a környezet és a hanghatások is külön élményt adtak. A látványtervezővel való beszélgetés már előre ráhangolt, hogy erre külön odafigyeljek, mely valóban lenyűgöző volt – dicsérte a látványvilágot.

Mint mondta, mindenképpen érdemes megnézni, mivel fantasztikus lett a sorozat, amelyre a záró epizód csak feltette a koronát.

– Nagyon tetszett, szinte a hatása alatt vagyok. A zene, a karakterek, a látványvilág a nagyvásznon teljesen bevonódik a történetbe. Izgalmas csatajelenetek voltak. Az alakításokkal azonosulni tud a néző. – vette át a szót Demeter Éva, a szolnoki Tiszapart Mozi nemzetközi kapcsolatok koordinátora.