Egy balul sikerült bűncselekmény adott ihletett a festőművésznek

Humorral fűszerezett figurális festményeket, mémszerű táblaképeket mutat be Koncz Gábor festőművész Epic Fail című tárlata.

Koncz Gábor festőművész Epic Fail című kiállítása május 19-ig tekinthető meg a Lehel Film-Színházban

Fotó: Pesti József / Forrás: Pesti József

Koncz Gábor festőművész lételeme a humor, a szórakozás és persze a szórakoztatás

Az alkotó 1991-ben született Jászberényben, jelenleg is a városban él és dolgozik: festőművész, grafikus, szervező, vállalkozó. Meghatározó személyisége a térség művészeti életének, több egyéni és csoportos kiállításon bemutatkozott. Évekig főleg az áttetsző, egymásra rétegződő felületek, textúrák foglalkoztatták, legújabb tárlatának fókuszában a figurális festmények állnak. Az epic fail egy angol szleng kifejezés, ami bakit, kínos szituációt jelent. Koncz Gábor életében erőteljesen jelen van a humor, az önirónia és a paródia, ami természetesen művészeti világára is hat. Előszeretettel gyűjti a vicces híreket, fotókat, történeteket, mémeket.

Öniróniával fűszerezett helyzetkomikum

Most ennek a gyűjtésnek a szűk keresztmetszete látható a Lehel Film-Színházban, ahol többek között egy elrontott torta és egy balul sikerült bűncselekmény történetét is felfedezhetjük. A tárlat megnyitóján Góg Zoltán, a Jászkerület Nonprofit Kft. program- és kiállításszervezője köszöntötte a művészetkedvelő közönséget, majd a Robimpro Műhely zenei improvizációja teremtett különleges hangulatot. Az alkotásokat Boruzs Ádám, képzőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. - Koncz Gábor öniróniával képes helyzetkomikumot teremteni, ezáltal bevonzani az emberek figyelmét. Nemcsak másokat, hanem saját magát is szórakoztatja. Lényegében a szórakozás a lételeme. Felismerte, hogy nem kell komolyan venni önmagunkat. A komolytalanság teszi komollyá a kiállítás anyagát – mondta Boruzs Ádám.