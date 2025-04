A legszerethetőbb és legkönnyebb húsvéti locsolóversek, amit a kicsik is könnyen és gyorsan megtanulnak

Bár egyre kevesebb helyen tartják a hagyományt, a húsvéti locsolóversek továbbra is népszerűek – ha másként is, mint egykor. A versek ma is sokak számára hozzátartoznak az ünnephez, még ha egyre kevesebben is mondják őket komoly arccal. A kérdés adott, használjuk–e még ezeket a rigmusokat, vagy már csak mosolygós emlékek és poros népszokások maradtak belőlük?

A locsolóversek még mindig részei a magyar ünnepnek, de persze folyamatos újításon is átesnek

tForrás: Illusztáció/Shutterstock

Zöld erdőben jártam, piros tojást láttam…

– bár az idők változnak, ezek a sorok generációk óta visszhangoznak húsvét hétfőn a magyar otthonokban.

A rím csak eszköz – az élmény a lényeg

A locsolóvers sosem volt irodalmi mestermű. De különös bája van ezeknek a négy–nyolc soros rigmusoknak. Mindenki ismer legalább egy tucatot – vagy tudni véli. A locsolkodás közösségi élmény, a vers pedig belépőjegy egy kis kölniért, csokiért vagy pár mosolygós pillanatért.

Miközben sokan panaszkodnak a hagyományok eltűnésére, a locsolóversek meglepő módon nem haltak ki – csak átalakultak. A természetképekkel teli sorokat felváltották a vicces, frappáns, olykor pajzán rigmusok. A közösségi oldalakon mémmé váltak a legjobban sikerült szövegek.

A locsolóversek egyszerre érződnek nosztalgikusnak és kínosnak, szerethetőnek és idejétmúltnak. Mégis: egy jól időzített vers mosolyt csal a megöntözött arcára.

Mobilról szavalt vers, kanapéról figyelő lányok

Nem ritka, hogy egy kamasz fiú a telefonjáról olvassa fel a locsolóverset, és a kölnit is inkább illatspray helyettesíti. A mozdulat talán nem elegáns, de a gesztusban ott van valami, a hagyomány tovább él, ha máshogy is.

A locsolóversek így válnak gyerekkori szerepléssé, kamaszkori önbizalompróbává, vagy felnőttkori nosztalgiává. Még ha a rímek néha sántítanak is.

A ma is népszerű vicces locsolóversek

„Zöld erdőben jártam, Unicumot láttam…” „Józsi vagyok, szép és laza, Locsoljak vagy húzzak haza?” „Én kis kertész legény vagyok, rózsavízzel locsolkodok…”

A hagyomány új ruhája

Nem mindenki híve már a locsolkodásnak, sokan inkább elutaznak vagy zárt ajtók mögött töltik a hétfőt. De ahol még él a szokás, ott a locsolóvers több, mint szöveg, közös élmény. Az emlékek rímbe faragása.