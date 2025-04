Légies, friss, modern – kiderült, milyen darabokkal rukkol elő a Szigligeti az új évadban

A harmadik bemutatót, Egy csók és más semmi operettet Horváth Illés rendezi, és a főbb figurákba Molnár Nikolett, Mészáros István és Dósa Mátyás bújik bele. Negyedikként Lars von Trier svéd író A Főfőnök című komédiáját láthatja a nagyérdemű, benne Dósa Mátyással, Csákvári Krisztiánnal és Ónodi Gáborral, és Dicső Dániel rendezésével. Végül Osztrovszkij komédiája, az Erdő kerül színre Sebestyén Aba rendezésében, Radó Denise, Barta Ágnes, Mészáros István, Molnár László és Mészáros Martin játékával.

A bérletszünetekben megtekinthető lesz a legkisebbeknek szóló babszem Jankó mesejáték Márkó Eszter, valamint az érzelmesebbeknek írt A muzsika hangja című musical Pányik Tamás rendezésében.

A Színműhely a még mindig közönségkedvelten futó korábbi sikereket állítja újra színpadra, miközben vendégtársulatok is érkeznek Szolnokra, hogy teátrumaik is bemutatkozhassanak. Elhangzott, új szelek is fújdogálnak az új szezonban, de csak sejtelmesen szólt a „Szigligeti labor”, valamint a „Szigligeti karaván” meglepetésekről. Előbbinek Csákvári Krisztián lesz a tudósa, utóbbinak Dósa Mátyás lesz a nagykövete, amely a vármegyei tájolás intézményét, a kistelepüléseken való hajdani vándorszínészi színtársulati életet hozza vissza a köztudatba.