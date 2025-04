A legendás énekes dalát szolnokiak közreműködésével keltették életre egy grandiózus koncerten

Saját asztalfiókjának mélyén Weszely Zsuzsa egykori táncdalénekes bukkant rá a számára íródott dal kottájára, amelyet a legendás Máté Péter komponált számára a hetvenes évek végén. A dal, mely évtizedeken át pihent, a koncerten kelt életre Kökény Attila jóvoltából. A közönség által újdonságként, először hallott dal csodája a Szolnoki Szimfonikusok vonósainak is köszönhető.

Szolnoki Szimfonikusok vonósszekciója nélkül nem is aratott volna hangos sikert a Kökény 50 koncert

Mint ismeretes, Weszely Zsuzsa egykori táncdalénekesnő bátyja dr. Weszely Ferenc neves szolnoki állatorvos, ezért Zsuzsa nagyon sokat tartózkodik a Tisza-parti városban is.

A „Kökény 50”-en a Szolnoki Szimfonikusok nagykövete is részt vett a hallgatóság soraiban. Dávid Mónika rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottságának titkára és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar együttműködése régi keletű.

A Szolnoki Szimfonikusok nagykövet asszonyának életre szóló élmény volt a koncert

– A Szolnoki Szimfonikusok szolnoki és térségi fellépésein számos alkalommal kitelepültünk már kollégáimmal, melyek szüneteiben figyelemfelhívó párbeszédet folytattunk a hallgatósággal. A zenekar menedzsmentje pedig úgy gondolta, hogy a zenekar áprilisi nagyköveteként magam is jó hírét vinném a szimfonikusoknak.

Örök emlék a rendőr alezredes asszonynak a Kökény 50 koncert. Dávid Mónika közös képe az ünnepelt énekessel.

– Még mindig a nagyszabású produkció hatása alatt vagyok, amelyen a Szolnoki Szimfonikusok is közreműködtek. Kökény Attila és Rakonczai Viktor, a két kiváló művész évek óta dolgoznak együtt, és ez az összhang garantálta a kiváló repertoárt, ami sok megható pillanatot is tartalmazott. Csodás volt hallgatni, ahogyan a Szolnoki Szimfonikusok vonósai Balassa Krisztián karmester vezényletével együtt harmóniát teremtettek a színpadon a többi zenésszel, énekesekkel és vendégfellépőkkel, köztük Zséda, Tóth Vera, Kökény Lali, Attila nagyfia, és Rakonczai Imi. A "Kökény 50" minden perce egy csoda volt számomra! – foglalta össze élményeit Dávid Mónika, aki számos interjút is készített a koncert fő szereplőivel, melyeket fel is töltött a közösségi oldalára.