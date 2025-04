A jászapáti várvédők és Nyári Lőrinc mezőtúri hajdúi bevették Szolnok várát – galériával, videóval

Hagyományteremtő szándékkal az elmúlt évben első alkalommal rendezték meg a térség középiskoláit megszólító „Szolnok vár!” elnevezésű Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei történelmi vetélkedőt, melyet tavaly a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium „Palánk Őrzői” néven csatába indult serege nyert meg. Az idei évben Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 41 középiskoláját szólították meg a szervezők, közülük 21 csapat nevezett a vetélkedőre. Két online-fordulót követően öt csapat jutott a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központban április 14-én délután megrendezett döntőbe. A szolnoki vártörténelmi vetélkedő egyre népszerűbb szellemi verseny a fiatalok körében.

A szolnoki vártörténelmi vetélkedő alaposan megmozgatta a versenyző fiatalok fantáziáját

Fotó: Nagy Balázs

– Idén is érvényes a tavaly elhangzott megjegyzésem, miszerint nagy elismerés a vetélkedőre nevező összes iskolai csapatnak, hogy időt és energiát szántak a felkészülésre – hangsúlyozta dr. Kertész Róbert régész, történész, a szolnoki várfeltárási munkák koordinátora, a vetélkedő zsűrijének elnöke. Munkáját ezúttal is Ádám Márk régész, Csőke Dénes és Horváth Gábor történelemtanárok segítették. A védnökök egy része, mint például a Szent György Lovagrend Szolnoki Priorátusának tagjai, ha nem is lovagi páncélban, de insigniával (rangjelző nyakszalag) díszített kappájukba (csuklyás köpeny) bújva ültek nézőként és hallgatóságként az érdeklődő közönség soraiban. De a vetélkedő ötletgazdája másokat is megdicsért:

Külön köszönet azoknak az iskoláknak és diákoknak, akik nem is Szolnokról jelentkeztek a szolnoki vártörténeti megmérettetésre. Gratulálunk a döntőbe került öt csapat tagjainak, felkészítő tanáraiknak és segítőiknek, és külön elismerés a tavaly és idén is fináléba jutott jászapáti és mezőtúri tanintézmények csapatainak, akik ez évben is vették a fáradtságot, és a vármegyeszékhely történeti múltjába újra beleásták magukat

– osztotta meg gondolatait a vetélkedőről dr. Kertész Róbert.

A szolnoki vártörténelmi vetélkedő öt döntőbe jutott csapata

„Nyáry Lőrinc hajdúi”: Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium, Mezőtúr. Versenyzők: Erdei Gyula Ferenc, Malavolti Riccardo, Karsai Márkó, Puskás Dávid Károly. Felkészítő tanár: Lovas Lajos.

„Várvédők”: Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium Jászapáti Tagintézménye, Jászapáti. Versenyzők: Barna Ádám, Bolyós Annabella Éva, Kiss Anna Regina, Kovács Zsófi. Felkészítő tanár: Medvéné Urbán Terézia.

Kinderstadt 1: Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium, Szolnok. Versenyzők: Bíró Tímea, Madura Lili, Mészáros Panna Csenge, Rusvai Gréta. Felkészítő tanár: Raskó Gábor.

Kinderstadt 2: Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium, Szolnok. Versenyzők: Farkas Zsombor, Lakatos Jonatán Kevin, Pap Tamás Zoltán, Sléder Szabolcs Márk. Felkészítő tanár: Raskó Gábor.

Az internáltak: Verseghy Ferenc Gimnázium, Szolnok. Versenyzők: Horváth Belián, Varga Máté, Németh Zsolt, Szabó Helga Csenge. Felkészítő tanár: Tarjányi István.

A fináléban versengő csapatoknak a középkori vár makettjét is el kellett készíteniük, és számos, a vár kialakulásáról, és csatározásairól is be kellett számolniuk, melyek történeti hitelességükért a zsűritől pontszámokat kaptak.