Senki se gondolja természetesnek, hogy támogatást kap – hangzott el a Szigligeti Színházban

A Magyar Teátrumi Társaság (MTT) a közelmúltban Szolnokon tartotta meg idei első rendes közgyűlését. A Szolnoki Szigligeti Színházban megrendezett testületi ülésen részt vettek a tagszínházak vezetői, valamint meghívott szakmai partnerek is. Köztük Novák Irén, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára is. A teátrumi közgyűlésen a határon túli teátrumok működéséről is szó esett.

– Az előadó művészeti támogatások várható keretösszege négymilliárd forint lesz és kiemelt figyelmet fognak kapni a színházbiztonsági fejlesztések. Az elbírálási folyamatot az elmúlt évekhez hasonlóan bonyolítják le – emelte ki Novák Irén a teátrumi közgyűlésen. A Szolnoki Szigligeti Színház adott otthont az MTT teátrumi közgyűlésének

Forrás: Magyar Teátrumi Társaság A közgyűlésen Vidnyánszky Attila, az MTT elnöke kiemelte, hogy a minisztérium és a színházi társadalom közötti párbeszéd eredménye közös értéke a magyar kultúrának. – A művészeti szervezeteknek komolyan kell venni a pályázatokat és nem gondolhatják természetesnek a támogatásokat – osztotta meg az Előadóművészeti Tanács (EMT) támogatási bejelentés kapcsán gondolatait. Több vitatémát tárgyaltak az MTT szolnoki teátrumi közgyűlésén A szolnoki közgyűlésen, melyen Barabás Botond, a Szigligeti színidirektora házigazdaként köszöntötte a tagságot, tájékoztatás hangzott el az Országos Színházi Találkozó 2025-ös szervezésének előrehaladásáról, a Déryné Program aktuális projektjeiről, valamint a Pajtaszínházi programok előkészületeiről. A tagság emellett döntött az alapszabály módosításáról, és áttekintette az MTT tulajdonosi jog-gyakorlásában lévő cégek éves beszámolóit is. A Magyar Teátrumi Társaság a közgyűlést követően is folytatja szakmai munkáját a hazai színházi élet megerősítése, a vidéki és határon túli magyar színjátszás támogatása, valamint a szakmai párbeszéd erősítése érdekében – hangzott el a Szolnokon rendezett testületi ülésen.