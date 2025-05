Hihetetlen pillanat: testközelből mutatjuk a Hunyadi sorozatnál használt ágyúkat! – galériával

Hunyadi sorozat ágyúi – történelmi fegyverek testközelből

A vetítést követően egy külön alkalommal lehetőségünk nyílt személyesen is megtekinteni azokat az ágyúkat, amelyek a Hunyadi sorozat csatajeleneteiben szerepeltek. A bemutató helyszíne önmagában is különleges volt, a filmes kellékek között a múlt és jelen furcsa egyensúlya lengte be a levegőt.

Boldizsár János Tibor bemutatja, hogyan működik egy filmes bazalikum: torkolattűz, robaj és történelem – biztonságosan

Fotó: Nagy Balázs

A bemutatót Boldizsár János Tibor tartotta, akinek gyűjteménye és szakértelme egyszerre lenyűgöző és szinte hihetetlen. Az első ágyú, amit megmutatott, egy nagy török bazalikum volt – egy több száz kilós monstrum, amely fából készült, de úgy nézett ki, mintha valódi öntöttvasból lenne.

Ezek nem csupán díszletek – ezek működnek

– mondta, miközben az egyik filmes ágyú mellett állt.

Az itt látható összes ágyú szerepelt a sorozatban. Ez itt egy bazalikum – nagy török ágyú, hasonló ahhoz, amit a 15. században a várak ostrománál használtak. A csövön belül fénycső van, torkolattüzet csinálunk vele, és hangot is generál.

Ezután megmutatta az egyik középkori magyar mozsárágyú replikáját is, amelyet kifejezetten a Hunyadi forgatására készítettek. Ez kisebb méretű volt, vastag tölgyfa alvázra szerelve, vaskos fémes díszítéssel.

Ez már inkább belső jelenetekhez való. Nem robajlik akkorát, de filmen nagyon jól mutat, főleg ha füsttel dolgozunk.

Az ágyúkat nemcsak formára, hanem működésre is úgy tervezték, hogy a filmes elvárásoknak megfeleljenek: könnyűek legyenek, mégis stabilak, látványosak, de ne veszélyesek. Ezért több darab színházi vaklövedékes változatban is létezik, és a füst, vagy hanghatás is külön eszközről vezérelhető.