Vetítéssorozattal ünnepeltek Szolnokon, ezeket a filmeket játszották!

A magyar filmek a gyerekek és a felnőttek körében is népszerűek voltak

Fotó: Major Angéla

A Legbelsőbb Ázsia című dokumentumfilm egy különleges utazásra hívja a nézőt a magyar Ázsia-kutatás nyomán, látványos képeken keresztül bemutatva a tudományos expedíciók világát. A Csongor és Tünde animációs feldolgozásként viszi vászonra Vörösmarty klasszikusát, elsősorban iskolás korosztály számára készült, látványos és játékos megvalósításban.

A Minden rendben egy generációkon átívelő családi dráma, amely az elhallgatott érzelmekről és a fel nem dolgozott veszteségekről mesél. A Ma este gyilkolunk egy sötétebb hangulatú, szatirikus krimi, amely sajátos stílusban dolgozza fel az összezárt közösség és a rejtélyes bűntény történetét. Az És mi van Tomival? egy karakterközpontú alkotás, amely egy fiatal férfi belső útkeresését és identitásválságát mutatja be, visszafogott eszközökkel, de erős színészi jelenléttel.

A TISZApART Mozi szerepe a helyi kulturális életben

A szolnoki mozi az elmúlt években nemcsak filmvetítések helyszíneként, hanem kulturális központként is ismertté vált a városban. Rendszeresen tartanak irodalmi esteket, zenei eseményeket és kiállításokat is. Az intézmény az Európai Art Mozik Hálózatának tagja, emellett ifjúsági filmes táborokat és iskolai programokat is szervez.

A Magyar Film Napja programsorozat így nemcsak a hazai filmgyártás értékeire irányítja rá a figyelmet, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a közönség újra felfedezze a magyar mozikban rejlő közösségi élményt.