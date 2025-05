Szenzációs teljesítmény: ezüstérmet szerzett a szolnoki kerós csapat a grandiózus viadalon

Magyarország itala mixerverseny győztese

László Bernadett, Minaro Hotel Tokaj Mgallery, Tokaj, Magyarország

Alkoholmentes koktél neve: Feel free this is the forest

Alkoholos koktél neve: Drunk Barbie from Tokaj

Agroturizmus étele REL cspatverseny

Tokaj Art Wine - Szántó Szabolcs, Tállya, Magyarország

Olaszfaluért Kulturális Alapítvány - Pandur Norbert, Koltai Alexandra, Varga Endre, Olaszfalu, Magyarország

Agroturizmus étele, egyéni

1. Csupaszív Fürjészet - Simon János Krisztián, Simon Tímea, Bogács, Magyarország

Meogsztott helyezéssel: 2. HB Mangalica farm - Hornyák Tamás, Hornyák-Bertalan Fanni, Gesztely-Újharangod, Magyarország, 2. Országh Gazda - Országh Béla András, Országh Lóki Judit Viktória, Balatonszentgyörgy, Magyarország.