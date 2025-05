Feltárultak a Szolnoki Törvényszék féltve őrzött titkai, hamarosan komoly változás jöhet

Április 29-én összbírói értekezletet tartottak a Szolnoki Törvényszéken, melyen a törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok előző évi működéséről számoltak be. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Kissné dr. Szabó Judit törvényszéki elnök a szolnoki székházépület jelenleg is zajló felújítása kapcsán megemlítette, hogy az elnöki szobából a Kossuth tér felé nyíló franciaerkély rozoga ablakán megtalálták az 1893-ban épült – hajdanán Királyi Törvényháznak, majd Igazságügyi Palotának –, napjainkban Szolnoki Törvényszéknek nevezett épület nyílászáróinak eredeti, „mélyzöld” színű festéknyomait. Ez pedig beindította a nosztalgikus múltidézést, de kötelezvényt is előír a műemléki paragrafusok miatt. Kiderültek a Szolnoki Törvényszék titkai.

A Szolnoki Törvényszék titkai közül az egyikre a közelmúltban derült fény: (noha az eredetileg kétszintes épületről készült korabeli fotón ez nem látszik) a piros cseréptető és a fehér falak mellett a zöldre festett nyílászárók is utalhattak akár a nemzeti identitás erősödésére az 1800-as évek végén a Habsburg Monarchiához tartozó Szolnokon is...

Forrás: ÚN Archív

Ugyanis a törvényszék mellett álló egykori Obermayer-Hubay-féle bérház, ma Varga Katalin Gimnázium, valamint a szemben lévő vármegyeháza műemlék jellegű státuszai miatt az épület műemléki környezetben helyezkedik el, ezért a jogszabályok a felújítandó építmények „közel eredeti” állapotának visszaállítására kötelezik a beruházót.

Százharminckét évvel ezelőtt a szolnoki Királyi Törvényház tetőcserepei pirosban, homlokzatfalai fehérben, zsalugáteres ablakai és nagykapuja pedig zöldben pompáztak, a legenda szerint látványosan, de nem hangosan hirdetve a felsőbbrendű Habsburg Monarchiával szembeni „magyar nemzeti lázadást”… Most ezt a magyaros színkombinációt kaphatja vissza a Szolnoki Törvényszék.

Egy kopott zöld festékcsík fedte fel a Szolnoki Törvényszék titkai közül az egyiket

Amikor 2023. október 4-én a törvényszéki épület születésnapja kapcsán műsoros ünnepi rendezvény keretén belül mutatták be „A Szolnoki Törvényszék épületének 130 éves története képekben” című kötetet, a fórumon Klenovics Róbert, az OBH műszaki főosztályának vezetője beszámolt arról, miszerint milyen készültségi fokban áll jelenleg a törvényszéki épület rekonstrukciója. Akkor elmondta, hogy a kétezres évek óta napirenden van az egykoron Királyi Törvényháznak, illetve Igazságügyi Palotának nevezett épület felújítása, 2014-ben pedig már az építési engedélyt is megkapták. 2013-ban még az engedélyezési tervekre várnak, azonban jövőre megkezdik a tetőfelújítás kiviteli munkáit. Hangsúlyozta, hogy a törvényszék homlokzatfalai visszakapják a törtfehér, míg a nyílászárók a zöld színüket.