Édes és sós finomságok kulisszatitkokkal fűszerezve – idén is vár mindenkit a Felsőtárkányi Rétesnapok

Augusztus 2–3. között huszonegyedik alkalommal rendezik meg a Felsőtárkányi Rétesnapokat, amely mára nemcsak gasztronómiai, hanem kulturális és közösségi eseménnyé is vált a régióban. A rendezvény középpontjában természetesen idén is a rétes áll: a látogatók megismerkedhetnek a tradicionális réteskészítés minden csínjával-bínjával, a rétes húzásától a sütéséig – írja a Heol.

A Felsőtárkányi Rétesnapok idén is mennyei ízekkel várja a látogatókat Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A Felsőtárkányi Rétesnapok és Sala Mariska néni

A helyi asszonyok a rendezvény ideje alatt a kulisszatitkokba is beavatják az érdeklődőket. A klasszikus ízek – mint az édes túrós és almás – mellett igazi különlegességek is terítékre kerülnek, így például a híres tárkányi sós-túrós rétes, amely a helyi lakodalmak kihagyhatatlan finomsága volt. Sala Mariska néni receptje már legendává vált, titkát korábban egy podcastban is megosztotta a hallgatókkal.

A gasztronómiai élmények mellett a fesztivál számos szórakoztató és kulturális programmal is várja a közönséget. Szombaton délelőtt a gyerekeket Csepp barát interaktív előadása szórakoztatja, délután pedig Zaporozsec koncert, Harsányi Levente zenés stand-upja és a Kerekes Band élő koncertje gondoskodik a hangulatról. A napot a helyi hagyományőrzők táncháza zárja.

Vasárnap a Felsőtárkányi Fúvószenekar ébreszti a vendégeket, déli órákban nótaműsor színesíti a programot, majd a „Kultúra és hagyomány határok nélkül” című eseményen Felsőtárkány, Kistárkány és Nagytárkány néptánccsoportjai lépnek színpadra. A hétvégi fesztivált Orsovai Reni és a Nene élő koncertje koronázza meg.

A Felsőtárkányi Rétesnapok nem csupán a rétesekről szólnak – a rendezvény évről évre bizonyítja, hogy az ízek mellett az összetartozás, a hagyományőrzés és a közös élmények is legalább olyan fontosak.