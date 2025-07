Több mint száz zenekart alakítottak, idén is osztatlan sikert aratott a Gitármánia Tábor Szolnokon

Ismét a Tiszaliget adott otthont a XXXII. Gitármánia és Zenei Továbbképző Tábornak, amely Magyarország első számú zenei továbbképző tábora.

Több százan vettek részt az idei Gitármánia táborban

Fotó: Kiss János

Szlogenjük: Gyere, tanulj, zenélj, és legyél a magyar zene része!

A július 21-27-ig tartó rendezvény az idén is telt házasra sikerült. Éveken át tartó munka, több ezer résztvevő, több száz zenekar és előadó, tengernyi élmény, megszámlálhatatlan sztori, oktatások, előadások, neves hazai és külföldi sztárok jellemzik a tábor életét. A Gitármánia Tábor ma már Magyarország legnagyobb könnyűzenei szakmai találkozója is, ahol valamennyi alaphangszer (basszusgitár, billentyű, dob, ének, gitár, zenekar) kezdő és haladó szintű oktatásával, a zene és a zeneipari környezet (hang-, színpad-, vizuál- és stúdiótechnika, hangszerépítés) bemutatásával, a szövegírás, dalszerzés világával, mentális kérdésekkel, szerzői és előadói jogokkal és a rádiózás bemutatásával is foglalkoznak.

Hatalmas népszerűségnek örvend a Gitármánia Tábor

A különleges előadótermek a világ legjobb hangszereivel, hangtechnikai eszközeivel felszereltek, amelyeket bárki kipróbálhat, sőt lehetőség van stúdiófelvételek készítésére is. Andrásik Remo szervező, gitártanár, zenei újságíró a tábor alapítója elmondta, hogy idén 110 előadást hallgathattak végig a tábor lakói és 130 zenekart alakítottak ki az első napon. Tíz zenekar összesen 30 dalt rögzített az ingyenesen igénybe vehető két profi hangstúdióban és száz neves muzsikus, zenetanár, hangtechnikai és zenei iparági szakember előadásai színesítették a programokat.