Így tette gazdagabbá a Jászságot a világhírű filmrendező Brazíliából küldött levele – videóval, galériával

Az elmúlt hónapokban a jubileumi rendezvény megszervezésén túl a múzeum szépítésén is szorgalmasan dolgoztak. Megújultak az időszaki kiállítóterek, az állandó kiállítás szobái és a lépcsőház is, valamint a régi lámpatesteket korszerű spotlámpákra cserélték. Újdonsággal is készültek a jubileumi tárlatra: QR-kódokat helyeztek ki, így azok segítségével a látogatók további információkat kaphatnak a kiállított műtárgyakról.