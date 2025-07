Ezer szállal kötődött Szolnokhoz az elhunyt egyetemi tanár, Kiss Gy. Csaba

Elment közülünk egy olyan európai polgár, aki manapság ritka érték, a feltétlen hitelesség és egy feddhetetlen életpálya képviselőjeként marad meg örökké az emlékezetben. Nyolcvanegy éves korában elhunyt Kiss Gy. Csaba címzetes egyetemi tanár, Széchenyi díjas irodalom- és művelődéstörténész, a velünk szomszédos népek és Lengyelország kultúrájának egyik legjelesebb szakértője.

Kiss Gy. Csaba, a Széchenyi díjas irodalom- és művelődéstörténész a lengyel-magyar kapcsolatok szenvedélyes kutatójaként és a közép-európai párbeszéd elkötelezett híveként egy olyan szellemi örökséget hagyott ránk, amely ma is értéket képvisel

Az MDF alapító tagjaként a rendszerváltás szerényen háttérbe húzódó, de valójában megkerülhetetlen szerepű résztvevője volt, aki méltósággal tudott a hatalom közeléből távozni, amikor úgy érezte a tudomány terén saját értékrendjével összeegyeztethetőbb módon tudja képviselni eszményeit.

Kiss Gy. Csabát több szál is fűzte Szolnokhoz. Személyes és bensőséges barátságot ápolt városunk időközben nyugállományba vonult nagy formátumú református lelkipásztorával, Hamar Istvánnal, rajta keresztül a Szolnoki Református Egyházzal, aminek köszönhetően többször megfordult a vármegyeszékhelyen. Városunkban tartott előadásának, itteni ismerőseivel folytatott beszélgetéseinek, könyveinek vezérgondolata mindig a minket a környező országokkal és az általa különösen szeretett és tisztelt Lengyelországgal való összekötő szálak, a kölcsönös megértés eszméjének erősítése volt.

E sorok írója máig élénken emlékszik egy személyes közlésére: varsói útjai egyikén, amikor kilépett a szálloda kapuján, legnagyobb megdöbbenésére az egész utcán, ameddig a szem ellátott, a kövezeten térdeplő emberek látványa fogadta. Ekkor tudta meg, hogy lengyel pápa foglalta el Szent Péter trónusát, s ekkor szembesült e sokat szenvedett nép hirtelen magasba szárnyaló önérzetével és büszkeségével.

Személyes meghívására volt szolnoki résztvevője is annak, a Lech Walesa lengyel köztársasági elnök részvételével tartott budapesti tanácskozásnak is, amely az egykori szárszói konferenciák szellemiségét követve igyekezett szolgálni az általa hőn áhított Közép-európai béke és megértés ügyét. Személyében a sors akaratából olyan embertől kellett most megválnunk, aki hitet tudott adni számunkra az eszmék értékéről.