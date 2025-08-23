Ezt látni kell! Összművészeti élményekből nyílt izgalmas kiállítás a moziban

Művészeti előadások, könyvbemutató és a szimultaneitás jegyében közös alkotás gazdagította a 31. Art Camp Művésztelepet Jászberényben. Az összművészeti találkozót kiállítás zárta, mely október 12-ig tekinthető meg a Lehel Film-Színházban.

A Kampec Dolores koncertjével nyitották meg a 31. Art Camp Összművészeti Találkozó zárókiállítását Jászberényben

Fotó: Pesti József

Nemzetközivé vált az Art Camp

A művésztelepen született művekből nyílt Szimultán című tárlat megnyitóján Góg Zoltán, a Jászkerület Nonprofit Kft. program- és kiállításszervezője köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a helyi és környékbeli művészek mellett az ország számos pontjáról, sőt Jászberény lengyel testvértelepüléséről, Sucha Beskidzáról is érkeztek alkotók a találkozóra. Így nemzetközivé vált az Art Camp, melynek programját többek között Baji Miklós Zoltán In memorian víz! Című performansza, Szécsi János előadása, Nagy Zopán Nyitott művek – Képzőművészeti szabad esszék, reflexiók című kötetének bemutatója színesítette. A Szimultán című zárókiállítást Fazakas Réka művészeti író nyitotta meg.

– Különféle technikával készített és installált munkák fogadják a látogatókat a Lehel Film-Színház emeleti galériájában. A főként nonfiguratív, absztrakt munkák mellett figuratív alkotásokat is találunk, illetve a kettő közötti átmeneteket. A választott technológiák sokfélék, gyakran egymás mellett mutatkoznak. Vannak, melyek a klasszikus táblaképfestészet hagyományait követve olajjal vagy akrillal, vászonra, papírra vagy faládára készültek, de találunk köztük például vegyes technikájú műveket, papír alapú grafikai alkotásokat, kollázsokat, linómetszetet és fotográfiát is – emelte ki Fazakas Réka.

A művészeti író hozzátette: a különféle technikák jól megférnek egymás mellett. Az alkotásokat nem csupán a közös tematika tartja össze, hanem az együtt alkotás öröme is.

Az Art Camp művészeinek Szimultán című kiállítása október 12-ig látható a Lehel Film-Színház emeleti galériájában

Fotó: Pesti József

Koncert zárta a megnyitót

– Mindenki egyéni utakat követve értelmezte a felvetett témát. Valamennyien különbözőképpen látják ugyanazt, mégis közös bennük a szimultaneitás gondolatisága. A szimultán latin eredetű kifejezés, mely az egy időben egyszerre történő cselekvések, történések sorozatosságát jelenti. Ennek értelmezése a kiállított munkákban vonatkoztatható az alkotás folyamatára, az anyagminőségre és a felhasznált technológiák közötti átmenetekre is – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a tárlatot a Fazakas Réka. A rendezvény a Kampec Dolores zenekar koncertjével folytatódott.