augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

57 perce

Hatalmas örömhírt osztott meg közösségi oldalán a jászberényi művészeti iskola

Címkék#néptáncpedagógus#néptánchagyomány#érték#díj#művészeti iskola

Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rangos kitüntetésben részesült a jászberényi Viganó AMI igazgatója.

Illés Anita

Az elismerésről a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola számolt be közösségi oldalán. Augusztus 20. alkalmából rangos állami kitüntetést vett át Szűcsné Urbán Mária néptáncpedagógus, az intézmény igazgatója. 

Augusztus 20-a alkalmából elismerést kapott.
Állami kitünetésben részesült augusztus 20-a alkalmából Szűcsné Urbán Mária néptáncpedagógus, a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Fotó: Viganó Alapfokó Művészeti Iskola Jászberény Facebook-oldal

Magasrangú állami kitüntetést vett át augusztus 20-a előestéjén 

A nemzeti értékek és a magyar néptánchagyományok továbbélését szolgáló, kimagasló néptánc-pedagógiai és oktatásszervezői munkája elismeréseként Szűcsné Urbán Mária augusztus 19-én Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A poszt alatti hozzászólásokban sokan szívből gratuláltak a kiváló szakembernek, további munkájához jó egészséget és sikereket kívántak. 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu