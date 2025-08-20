Hatalmas örömhírt osztott meg közösségi oldalán a jászberényi művészeti iskola

Az elismerésről a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola számolt be közösségi oldalán. Augusztus 20. alkalmából rangos állami kitüntetést vett át Szűcsné Urbán Mária néptáncpedagógus, az intézmény igazgatója.

Fotó: Viganó Alapfokó Művészeti Iskola Jászberény Facebook-oldal

A nemzeti értékek és a magyar néptánchagyományok továbbélését szolgáló, kimagasló néptánc-pedagógiai és oktatásszervezői munkája elismeréseként Szűcsné Urbán Mária augusztus 19-én Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A poszt alatti hozzászólásokban sokan szívből gratuláltak a kiváló szakembernek, további munkájához jó egészséget és sikereket kívántak.