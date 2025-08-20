1 órája
Hatalmas örömhírt osztott meg közösségi oldalán a jászberényi művészeti iskola
Állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár kedden Budapesten, a Pesti Vigadóban. Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából rangos kitüntetésben részesült a jászberényi Viganó AMI igazgatója.
Az elismerésről a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola számolt be közösségi oldalán. Augusztus 20. alkalmából rangos állami kitüntetést vett át Szűcsné Urbán Mária néptáncpedagógus, az intézmény igazgatója.
Magasrangú állami kitüntetést vett át augusztus 20-a előestéjén
A nemzeti értékek és a magyar néptánchagyományok továbbélését szolgáló, kimagasló néptánc-pedagógiai és oktatásszervezői munkája elismeréseként Szűcsné Urbán Mária augusztus 19-én Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A poszt alatti hozzászólásokban sokan szívből gratuláltak a kiváló szakembernek, további munkájához jó egészséget és sikereket kívántak.
Pörögtek a szoknyák, dobbantak a csizmák a Viganó AMI gálaműsorán – galériával