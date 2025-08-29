Barabás Botond: támogatás nélkül nincsen szórakoztató és értékteremtő színház

– Tartalmas hónapok vannak mögöttünk – szólaltattuk meg a Szigligeti színidirektorát, Barabás Botondot, aki a színház irányítása mellett már a teátrum idei első nagyszínpadi előadásának, a Cyrano de Bergerac-nak a szövegét tanulja, miután Vladimir Anton rendező ráruházta Edmond Rostand legendás romantikus drámája címszerepét.

Barabás Botond egyszerre a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, egyben jeles színjátszója

Fotó: Major Angéla

– Keserédes emlékekkel, fájdalmas és örömteli élményekkel ért utol bennünket a nyár. Hiszen a nézői és szakmai visszajelzésekből szórakoztatónak és sikeresnek ítéltetett tavalyi évadunk zárása után pár órával tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket az épp örökös társulati tagnak megválasztott Karczag Feri kollégánk és barátunk, néhány napra rá pedig már a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlése és az Országos Színházi Találkozó házigazdájaként fogadhattuk a Szolnokra érkező vendégeket – összegezte Barabás Botond.

– Az Országos Színházi Találkozó (OSZT) visszhangja is hangos és szívet melengető volt számunkra, büszkeséggel töltött el bennünket, hogy a várossal együtt megtudtunk felelni az elvárásoknak. A színész akkor örül, ha elfoglalt, ezért a nyár hátralevő részét nem fárasztónak, hanem mozgalmasnak éltük meg. A társulat tagjai, valamint a staff egésze, a gazdaságiak, a műszakiak, a háttérmunkások különböző fellépésekkel, tájolásokkal mind mind majdhogynem végigdolgozták a két évad közötti időszakot. Megérte! A produkciók nagy sikerrel futottak, ezen a nyáron is öregbítettük Szolnok és színháza hírnevét. Az idei nyári fesztiválidényünk is eredményes volt, miután a Szarvasi Vízi Színházban is bemutatott Család ellen nincs orvosság című vígjátékban főszerepet játszó Pindroch Csaba révén a Holt-Tisza-partjáról a legjobb férfi alakítás díját hoztuk haza, míg máshonnan a közönség tapsát és szeretetét – újságolta el örömmel a színházigazgató.

Barabás Botond a támogatásokról

– A sikeres férfi titka, az erős, támogató nő. Egy sikeres színház mögött pedig bölcs döntéshozók és támogatók állnak. A Szolnoki Szigligeti Színház a magyar állam és a városi önkormányzat közös fenntartásában áll, és természetesen az ezerfejű, a teátrumunk esetében évente százezerfejű cézár bizalmában, amely megvásárolt bérlet és jegy formájában segíti a működésünket. És itt köszönjük meg Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter napokban jóváhagyott többletkiegészítő támogatását, amely szórakoztatásra és értékteremtésre hivatott kőszínházunkat alapjaiban erősítette most meg.