Színházi Kritikusok Céhe
3 órája
Ismét a Színikritikusok díjának várományosa a Szigligeti csodás színművésznője
Biró Panna Dominika az egyik legígéretesebb pályakezdő a Színházi Kritikusok Céhe szerint.
A Színházi Kritikusok Céhe idén 46. alkalommal adja át a Színikritikusok díját, amellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismeri el. A díjátadó szeptember 15-én lesz a fővárosi Eötvös10 kulturális központban.
A Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja, Biró Panna Dominika idén is esélyes a Színikritikusok díjára. A tehetséges színművésznőt a Színházi Kritikusok Céhe immáron második éve jelöli az elismerés elnyerésére a legígéretesebb pályakezdő kategóriában.
Ezt ne hagyja ki!Filmkockára írt történelem
Tegnap, 10:00
Gaál István rendezőre és életművére emlékeztet a Damjanich múzeum új kiállítása – videóval
Ezt ne hagyja ki!A jászszentandrási templom időtlen falai
Tegnap, 7:30
Chiovini Ferenc és Aba-Novák Vilmos újra együtt Jászszentandráson – videóval
Ezt ne hagyja ki!Magyar Színház, Film- és Táncművészet kategória
2025.07.18. 11:08
Prima Díj-jelölt: Zelei Gábor szerint a humor nem tréfadolog, hanem életszükséglet
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre