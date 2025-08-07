Ismét a Színikritikusok díjának várományosa a Szigligeti csodás színművésznője

A Színházi Kritikusok Céhe idén 46. alkalommal adja át a Színikritikusok díját, amellyel a 2024/2025-ös évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismeri el. A díjátadó szeptember 15-én lesz a fővárosi Eötvös10 kulturális központban.

Biró Panna Dominika újra a Színikritikusok díjának jelöltje

Fotó: Noltész Zoltán

A Szolnoki Szigligeti Színház társulatának tagja, Biró Panna Dominika idén is esélyes a Színikritikusok díjára. A tehetséges színművésznőt a Színházi Kritikusok Céhe immáron második éve jelöli az elismerés elnyerésére a legígéretesebb pályakezdő kategóriában.