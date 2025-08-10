augusztus 10., vasárnap

Részletek a produkcióról

2 órája

Filmforgatás hozta lázba egész Nagykörűt – kulisszatitkokat árulunk el a készülő alkotásról

Címkék#Cseresznyefalva#Bozsik Yvette#filmforgatás

Nagykörű nem éppen a tradicionálisan álmos alföldi falusi képet mutató település. Cseresznyefalván mindig történik valami, ami lázba hozza a helyieket és a községbe látogató vendégeket. Ezúttal attól nyüzsgött az élet, mert a Tisza-parti faluban forgatták a szolnoki Bozsik Yvette filmje több jelenetét is.

Mészáros Géza

A gigantikus méretű germersdorfi cseresznyéjéről, tiszai szabadstrandjáról, lombkorona-sétányáról, zenés éjszakai piacairól, tematikus fesztiváljairól, vendégszerető lakosságáról híres és nevezetes Nagykörű a közelmúltban is szikrázóan csillogó, mozgalmas világát mutatta. Itt (is) forgott a Kossuth-díjas, „halhatatlan” balett-táncos Bozsik Yvette filmje.

Nagykörűben is forgott Bozsik Yvette filmje
Bozsik Yvette filmje a Szolnokon született ismert és elismert táncosnő életéről szól. Képünkön a fiatal Yvettet alakító Gulyás Liza (balról), a saját nagymamáját megformáló Bozsik Yvette és a nagypapa szerepében Vati Tamás
Fotó: Horváth Judit

Még a fővárosban, ez év július elején kezdődött a „Táncos az asztal alatt” munkacímet viselő, a szolnoki születésű Bozsik Yvette életét feldolgozó játékfilm forgatása, minek utána a stáb július 26-án Nagykörűbe tette át a forgatás bázisát.

Bozsik Yvette filmje több jelenetét Nagykörűben vették fel

A forgatási helyszínek Cseresznyefalva összes részét érintették, legtöbbször napközben, olykor éjszaka, a Templom-kerttől indulva az asztalosműhelyen, az orvosi rendelőn, a művelődési házon, vagy a régi piactéren keresztül egészen a Tisza partig, mígnem augusztus 5-én búcsút intett a filmes csapat Nagykörűtől.

És búcsút intett a nagykörűiektől is, akik egyrészt türelemmel, ám de élénk érdeklődéssel viseltettek a pörgős forgatások iránt. Tették ezt azért is, mivel a tősgyökeres és a „gyüttment” falulakók közül jó néhányukat akarva vagy akaratlanul beleírtak és belevettek egyes jelenetekbe.

A Kossuth-díjas táncművész, rendező-koreográfus, egyetemi tanár, Érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a forgatókönyv eredeti ötletének gazdája, a filmet Iványi Marcell rendezi.

A film Bozsik Yvette életét követi le a Szolnokon töltött gyermekkorától kezdődően a „halhatatlanságig” vezető úton. A jelenetek a kislányból lett érett nő örömeit, boldogságait, viszontagságait ábrázolják, melyeket fikciós, szakrális elemekkel tűzdelt valós történeteken alapulnak.

Flórák a Bozsik Yvette filmben (balról) Gulyás Liza és Kathona Zorka Sára. Bozsik (jobbra) a saját nagymamáját alakítja.
Bozsik Yvette a fikciós filmben Flóra, akit kislánykét (balról) Gulyás Liza, érett táncosként Kathona Zorka Sára alakít, míg Bozsik Yvette a saját filmjében a nagymamáját formálja meg
Fotó: Iványi Marcell

A film nagykörűi forgatásainak részleteiről és Bozsik Yvette-tel történt beszélgetésünkről hamarosan beszámolunk.

 

