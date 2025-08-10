2 órája
Filmforgatás hozta lázba egész Nagykörűt – kulisszatitkokat árulunk el a készülő alkotásról
Nagykörű nem éppen a tradicionálisan álmos alföldi falusi képet mutató település. Cseresznyefalván mindig történik valami, ami lázba hozza a helyieket és a községbe látogató vendégeket. Ezúttal attól nyüzsgött az élet, mert a Tisza-parti faluban forgatták a szolnoki Bozsik Yvette filmje több jelenetét is.
A gigantikus méretű germersdorfi cseresznyéjéről, tiszai szabadstrandjáról, lombkorona-sétányáról, zenés éjszakai piacairól, tematikus fesztiváljairól, vendégszerető lakosságáról híres és nevezetes Nagykörű a közelmúltban is szikrázóan csillogó, mozgalmas világát mutatta. Itt (is) forgott a Kossuth-díjas, „halhatatlan” balett-táncos Bozsik Yvette filmje.
Még a fővárosban, ez év július elején kezdődött a „Táncos az asztal alatt” munkacímet viselő, a szolnoki születésű Bozsik Yvette életét feldolgozó játékfilm forgatása, minek utána a stáb július 26-án Nagykörűbe tette át a forgatás bázisát.
Bozsik Yvette filmje több jelenetét Nagykörűben vették fel
A forgatási helyszínek Cseresznyefalva összes részét érintették, legtöbbször napközben, olykor éjszaka, a Templom-kerttől indulva az asztalosműhelyen, az orvosi rendelőn, a művelődési házon, vagy a régi piactéren keresztül egészen a Tisza partig, mígnem augusztus 5-én búcsút intett a filmes csapat Nagykörűtől.
És búcsút intett a nagykörűiektől is, akik egyrészt türelemmel, ám de élénk érdeklődéssel viseltettek a pörgős forgatások iránt. Tették ezt azért is, mivel a tősgyökeres és a „gyüttment” falulakók közül jó néhányukat akarva vagy akaratlanul beleírtak és belevettek egyes jelenetekbe.
A Kossuth-díjas táncművész, rendező-koreográfus, egyetemi tanár, Érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja a forgatókönyv eredeti ötletének gazdája, a filmet Iványi Marcell rendezi.
A film Bozsik Yvette életét követi le a Szolnokon töltött gyermekkorától kezdődően a „halhatatlanságig” vezető úton. A jelenetek a kislányból lett érett nő örömeit, boldogságait, viszontagságait ábrázolják, melyeket fikciós, szakrális elemekkel tűzdelt valós történeteken alapulnak.
A film nagykörűi forgatásainak részleteiről és Bozsik Yvette-tel történt beszélgetésünkről hamarosan beszámolunk.
