Chiovini Ferenc és Aba-Novák Vilmos újra együtt Jászszentandráson – videóval

A tárlat egy két évvel ezelőtti, nagysikerű kiállítás újragondolása. Mint ismeretes, a Jászság egyházi emlékei közül meghökkentő stílusú bibliai ábrázolásaival kiemelkedik a jászszentandrási Szent Kereszt felmagasztalása-templom, mely 1903-ban épült neogótikus stílusban Czigler Győző tervei alapján, az 1750-ben készült kápolna helyére. A Szent Kereszt felmagasztalása-templom freskóit a kor két jeles festőművésze, a Szolnoki Művésztelep két kiemelkedő alkotója, Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc készítette. A stáció képeit Kő Pál szobrászművész alkotta.

Chiovini Ferenc (balról) és Aba-Novák Vilmos közösen tervezték és festették meg a jászszentandrási templomot, amely eleinte ellenérzést, majd máig tartó csodálatot eredményezett

A most megnyílt kiállításon megtekinthető az az eredeti, 1932-ben íródott felkérő levél is, amelyben Chiovini Ferencet bízzák meg a jászszentandrási Szent Kereszt felmagasztalása-templom freskóinak elkészítésével. Chiovini alkotótársául barátját, a murális technikákban akkorra már Szegeden tapasztalatot szerzett Aba-Novák Vilmost kérte fel.

Chiovini Ferenc és Aba-Novák Vilmos templomi munkája megdöbbentette a közvéleményt

Az 1933-ban felszentelt, a hazai egyházművészetben forradalminak számító freskók megdöbbentő hatást gyakoroltak nem csak a helyi hívekre, de az országos közvéleményt is felkavarták, olyannyira, hogy egy időre a művek eltávolítása is felmerült. A két művész kompozíciói közül különösen Aba-Novák szentély- és diadalív-freskói borzolták a kedélyeket. Bírálói az ábrázolt Krisztus-alakot hasonlatosabbá szándékozták tenni a hagyományos ábrázolásokhoz és a komor, fekete hátteret is ki akarták világosítani. Ám miután a II. Egyházművészeti Kiállításon (1934) az olasz állam megvásárolta a jászszentandrási freskók terveit és a vatikáni lapok is elismerően szóltak a műről, itthon is elfogadták a sokkolóan új megoldásokat.

A festők monumentális munkája végül a helybeliek szívéhez is utat talált, ma már a település valamennyi lakója büszkeséggel és szeretettel beszél a jászszentandrási templom különleges falairól.

A jászszentandrási Szent Kereszt felmagasztalása-templom freskóit, szekkóit Chiovini Ferenc és Aba-Novák Vilmos alkották meg

Arról, hogy mennyire a jászokhoz és kunokhoz szólt Chiovini Ferenc a festészetével, Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria alapító főigazgatója a tárlatmegnyitón egy 1973-as Szolnok Megyei Néplapban napvilágot látott írásból idézett: „Chiovini Ferenc olasz neve ellenére legavatottabb tolmácsolója a Jászság-Kunság mások előtt rejtve maradó szokásainak, az itteni munka és ünnep tempós ritmusainak. Hosszú évtizedek során követte szülőföldje változásait, a zimankós hideg, kápráztató hőség ellenére se tágított a szabadban lejátszódó tünemények mellől, legyen az

aratás,

árvíz,

téli halászat,

lila alkony.

Ezért a hűségért tisztelettel adózik neki falu és város, (...), de országosan is a szakma és a közönség.”.