Család ellen nincs orvosság: egy szolnoki „beteg orvos” nyerte el a nyári színházi fesztivál nagydíját

A Szolnoki Szigligeti Színház idén a tavaly a Tisza-parti teátrum közönségét is megnyerő Ray Cooney-darabbal, a Család ellen nincs orvosság című vígjátékával lépett a festői szépségű Holt-Körös vizén és partján kialakított különleges atmoszférájú, közel ezer ember befogadására alkalmas színház deszkapallójára.

A Család ellen nincs orvosság című darab férfi főszereplőjét, a dr. Mortimore-t alakító Pindroch Csabát (balra) a legjobb férfi főszereplő díjban részesítette a 2025. évi nyári színházi fesztiválidény zsűrije. Jobbra a d r. Bonney-t megformáló Ónodi Gábor

Fotó: Noltész Zoltán

Az augusztus 22-i gálán a szolnoki előadás főszereplőjének, a dr. Mortimore-t alakító Pindroch Csabának adták át a legjobb férfi főszereplő díját.